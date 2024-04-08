Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bayramlar esnafımız için özel günlerdir" dedi.
Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazanı Şerifi daha geride bıraktık. Bereket ve yardımlaşma ayı olan Ramazan'ın manevi iklimini en güzel şekilde teneffüs etmek için hep birlikte gayret gösterdik. Tüm İslam Alemi olarak sevgiyle kucaklayacağımız bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bayramlar; birlik, beraberlik ve paylaşmak demektir. Bayramlar esnaf için sadece ticari bir fırsat değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel öneme sahip özel günlerdir. Alın teri ve gayreti ile ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağlayan esnaf ve sanatkarlar camiamıza bayramda işlerinin bol ve bereketli, kazançlarının ise artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bu vesile ile tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutluyor, dostluklarımızın tazelenmesine, mutluluklarımızı paylaşıp kat ve kat artırmamıza, birlik ve beraberliğin en üst seviyede yaşanmasına vesile olmasını diliyorum." - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Bayramlar esnaf için özel günlerdir - Son Dakika
DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, bayramların sevgi ve kardeşlik bağlarının pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışma, birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği günler olduğunu belirterek, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.
Elazığ'da Ramazan Bayramı öncesi oto kiralama işletmeleri istedikleri doluluğu bulamadı. Geçtiğimiz yıllara oranla rezervasyonlar yüzde 20 düşüş gösterdi. İşletme sahipleri bayrama 2-3 gün kala umutlu olduklarını belirtti.
Bayburt Kahveciler ve Otelciler Odası tarafından yayınlanan listede, bayramın ilk günü 2, ikinci günü 6, üçüncü günü ise 10 fırın hizmet verecek. Altınbaşak Ekmek Fırını, Efe Unlu Mamülleri, Akay Ekmek Fırını, Koç Ekmek Fırını, Kurtoğlu Ekmek Fırını, Somuncu Baba Ekmek Fırını gibi fırınlar vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılayacak.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bu yılki Çin-ASEAN Fuarı'na (CAEXPO) Özel Ortak Ülke olarak katılacağını duyurdu. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi bir ülke olan BAE, fuarda kendi ulusal pavyonunu da kuracak. Bu yıl, Çin ile BAE arasında diplomatik ilişkilerin 40. yıldönümü kutlanıyor. CAEXPO'nun düzenlendiği Guangxi bölgesi, Çin'in dışa açılımı ve ASEAN ülkeleriyle işbirliği için önemli bir merkez konumunda bulunuyor.
Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Süloğlu ve Büyükgerdelli köyü arasındaki 3 kilometrelik yol asfaltla kaplandı. Yol yapım çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
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