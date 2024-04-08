TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Bayramlar esnaf için özel günlerdir - Son Dakika
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Ekonomi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Bayramlar esnaf için özel günlerdir

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Bayramlar esnaf için özel günlerdir

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda bayramların esnaf için sadece ticari bir fırsat olmadığını, aynı zamanda toplumsal ve kültürel öneme sahip özel günler olduğunu belirtti. Palandöken, esnaf ve sanatkarlara bol ve bereketli işler, artan kazançlar diledi ve tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

08.04.2024 09:46  Güncelleme: 09:48
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bayramlar esnafımız için özel günlerdir" dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazanı Şerifi daha geride bıraktık. Bereket ve yardımlaşma ayı olan Ramazan'ın manevi iklimini en güzel şekilde teneffüs etmek için hep birlikte gayret gösterdik. Tüm İslam Alemi olarak sevgiyle kucaklayacağımız bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bayramlar; birlik, beraberlik ve paylaşmak demektir. Bayramlar esnaf için sadece ticari bir fırsat değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel öneme sahip özel günlerdir. Alın teri ve gayreti ile ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağlayan esnaf ve sanatkarlar camiamıza bayramda işlerinin bol ve bereketli, kazançlarının ise artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bu vesile ile tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutluyor, dostluklarımızın tazelenmesine, mutluluklarımızı paylaşıp kat ve kat artırmamıza, birlik ve beraberliğin en üst seviyede yaşanmasına vesile olmasını diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Bayramlar esnaf için özel günlerdir - Son Dakika

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