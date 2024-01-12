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TESK Genel Başkanı: Enerji tasarrufu basit alışkanlıklarla sağlanabilir - Son Dakika
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TESK Genel Başkanı: Enerji tasarrufu basit alışkanlıklarla sağlanabilir

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enerji tasarrufu konusunda basit alışkanlıkların bile büyük sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek, enerji tasarrufuna temelden yani evlerden başlamalı, basit alışkanlıkların büyük sonuçlar doğuracağı unutulmamalı. Enerji tasarrufu olan cihazları tercih etmek, boşa yanan lambayı kapatmak, kullanmadığımız elektrikli aletlerin fişini çekmek gibi basit tedbirler bile büyük bir tasarruf sağlayabilir. Enerji Tasarrufu Haftası vesilesiyle yazılı bir açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enerji ithalatındaki düşüşün ulusal bütçeye olumlu katkı sağlayacağını ve enerji bağımlılığının azalacağını belirtti. Palandöken, enerji tasarrufunun günlük yaşantımızın vazgeçilmezi olması gerektiğini vurgulayarak, Enerji Tasarrufu Haftası'nın sadece belirli bir dönemde değil, yaşam boyunca enerji tasarrufu yapmanın önemini hatırlattığını ifade etti.

TESK Genel Başkanı: Enerji tasarrufu basit alışkanlıklarla sağlanabilir
12.01.2024 - 14:04,  Güncelleme: 14:06
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enerji tasarrufu konusunda basit alışkanlıkların bile büyük sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek, "Enerji tasarrufuna temelden yani evlerden başlamalı, basit alışkanlıkların büyük sonuçlar doğuracağı unutulmamalı. Enerji tasarrufu olan cihazları tercih etmek, boşa yanan lambayı kapatmak, kullanmadığımız elektrikli aletlerin fişini çekmek gibi basit tedbirler bile büyük bir tasarruf sağlayabilir" dedi.

Enerji Tasarrufu Haftası vesilesiyle yazılı bir açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "TÜİK ile Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre Kasım 2023'te 5 milyar 273 milyon 272 bin dolarlık enerji ithalatı gerçekleşti. Bir önceki yılın kasım ayında bu rakam 7 milyar 777 milyon 433 bin dolar olarak gerçekleşmişti. Yıllık bazda enerji ithalatında yüzde 32'lik bir azalma olsa da yine de tasarrufumuzu artırarak bu oranı daha alt seviyelere çekmeliyiz. Çünkü enerji ithalatındaki düşüş ulusal bütçeye olumlu katkılarda bulunur. Bu sayede enerji bağımlılığımız da, dışa bağımlılığımız da azalmış olur. Doğal olarak enerji arzının istikrarı sağlanır. Ayrıca yerel enerji kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanılmasıyla ekonomik sürdürülebilirliği de destekler" ifadelerini kullandı.

"Enerji tasarrufu günlük yaşantımızın vazgeçilmezi olmalı"

Enerji Tasarrufu Haftası'nın sadece belirli bir dönemde değil, yaşam boyunca enerji tasarrufu yapmanın önemini hatırlattığına değinen Palandöken, "Enerji Tasarrufu Haftası tasarrufa dikkat çekmek ve bizleri enerji tüketimi konusunda bilinçlendirmek için bir fırsat sunuyor. Ancak enerji tasarrufu sadece bu özel hafta ile sınırlı kalmamalı, aksine günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmeli. Çünkü enerji tasarrufu sadece cebimizi değil, çevreyi de koruyarak gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak açısından önemli. Bu sebeple Enerji Tasarrufu Haftası'nın milli bir bilinç oluşturmasını ve bu duyarlılığın yılın 365 günü korunmasını diliyorum" dedi.

Enerji tasarrufu konusunda çok basit alışkanlıkların bile büyük sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Palandöken, "Gelişen teknoloji ve modern yaşam standartlarıyla birlikte enerji ihtiyacımız her geçen gün artıyor. Ancak insanoğlunun sınırsız ihtiyaçlarına karşılık enerji kaynaklarının sınırlı olduğu bilinen bir gerçek. Enerji tasarrufuna temelden yani evlerden başlamalı, basit alışkanlıkların büyük sonuçlar doğuracağı unutulmamalı. Enerji tasarrufu olan cihazları tercih etmek, boşa yanan lambayı kapatmak, kullanmadığımız elektrikli aletlerin fişini çekmek gibi basit tedbirler bile büyük bir tasarruf sağlayabilir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Bendevi Palandöken, Türkiye, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı: Enerji tasarrufu basit alışkanlıklarla sağlanabilir - Son Dakika


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