TESK Toplantısı Diyarbakır'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

TESK Toplantısı Diyarbakır'da Gerçekleşti

19.06.2025 14:49
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, esnaf sorunlarını görüşmek için Diyarbakır'da toplandı.

TESK'in 4'üncü Bölge Toplantısı Diyarbakır'da gerçekleştirildi

DİYARBAKIR - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Bölge Toplantılarının 4'üncüsünü Diyarbakır'da gerçekleştirildi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından esnaf ve sanatkarların sorunlarını yerinde tespit etmek ve çözüm önerilerini birlikte istişare etmek amacıyla düzenlenen Bölge Toplantılarının dördüncüsü Diyarbakır'da gerçekleştirildi.

"Ticaret aktörü olan esnafın işçi konumuna geçmesi yanlış"

Toplantıda konuşan TESK Genel Başkanı Palandöken, "Terörsüz Türkiye'nin çok önemli bir gelişme olduğunu yaşıyoruz. Ticari hayatın, yapılan çalışmaların ve bundan sonraki siyasi görüşmelerin neticelenmesi itibarıyla Diyarbakır, gerçekten şehrin en büyük güzelliği olan, tarihi ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan, güzel bir Ahi şehri. Haksız rekabet söz konusu. Sermayenin tekelleri, sadece kendi işleri ile sınırlı kalmayıp gıda maddeleriyle ilgili zincirlerle birlikte ülkenin her tarafını örümcek ağı gibi sarmış durumda. Burada emeği ve sermayesiyle çalışanların karşısında rekabet ettikleri kişiler, ekonomik olarak sanayi yatırımı yapmaya yönlendirilmesi gereken kişiler. Buranın yerlisinin yaptığı ticaretin, buradaki olması gereken büyümenin aktörü olmaktan çıkıp, büyük şehirlere giderek orada esnaflık bile yapamayacak hale gelmeleri kabul edilemez" dedi.

"Sosyal güvenlikteki haksızlıklar bir an evvel giderilmeli"

Geleneksel yapı bozulduğu zaman, enflasyonun düşmesinin doğa şartlarıyla ya da don olaylarıyla ilgili olmadığını belirten Palandöken, "Ekonominin dengeye oturabilmesi için bir şehrin güzelliğini, altındaki dükkanlar gösterir. Esnafın çalışma hayatı açısından bu bölgelere gereğinden fazla yatırım yapıldığı gibi, bazı özel düzenlemeler de olması gerekir. Ankara, İstanbul, İzmir gibi batı şehirlerinde Bağ-Kur sigortalılarının getirmiş olduğu yük ile Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Mardin, Şanlıurfa, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Hakkari, Bitlis gibi şehirlerdeki yük aynı olabilir mi? Aynı şartlar içinde değerlendirilemez. Çalışma hayatının kolaylaştırılması gerekirken, çalışanlar 7 bin 200 günde emekli olabiliyor. Esnaf ve sanatkar ise günde 18 saat çalışıyor. Buna rağmen 9 bin prim gününde emekli olabiliyor. Bunun gibi haksızlıklar artık giderilmelidir. Emekli Sandığı, SSK'lı çalışanlar ve kendi nam ve hesabına çalışan Bağ-Kur'luların tek çatı altında birleşmesi planlanmıştı. Ancak bu birleşme tam anlamıyla gerçekleşemedi. Aradan 15 yıl geçti. Bunların tamamı iyi niyetle yapıldı. Neden yapıldı? Adaletli bir şekilde herkes emekli olduğunda geçinebileceği bir ücret alsın diye. Ama maalesef biliyorsunuz, devlet memuru ile Bağ-Kur'lu ya da sosyal güvenlik sistemi kapsamında SSK'lı arasında hala fark kapatılamıyor" diye konuştu.

"Esnafın bir meslekte ayakta kalma süresi en fazla 3 yıl"

Artık eskiden olduğu gibi 40-50 yıllık esnafın kalmadığını ve iş yerlerinin ayakta kalma süresinin en fazla 3 yıl olduğunu söyleyen Palandöken, "Öte yandan açılan ve kapanan esnaf sayısına baktığımızda 'battık, bittik' dememize gerek yok. Her yıl yeni açılan iş yeri sayısı artıyor, kapanan ise daha az. Ancak, bir meslekte ayakta kalma süresi en fazla 3 yıl. Mutlaka iş yerini değiştiriyor. Mutlaka değiştirmek zorunda kalıyor. Artık 30, 40, 50 yıllık esnaf bulmanız neredeyse imkansız hale geldi" ifadelerini kullandı.

"Çözüm süreci ile hepimize büyük bir umut doğdu"

TESK Başkan Vekili ve Diyarbakır ESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu ise, "Bu saatten sonra huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla birlikte, özellikle çözüm sürecinin yeniden başlamasıyla hepimize büyük bir umut doğdu. ve bu umutla birlikte herkesin bu sürece sahip çıkması gerektiğini burada özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü huzur ve güvenin olmadığı bir yerde ekonomi olmaz, esnaf olmaz, istihdam olmaz. İnşallah bu sefer umudumuz büyük. Umuyorum ve diliyorum ki, hep birlikte bu süreci, bu barışı, bu kardeşliği tesis ederiz" dedi.

Toplantıya Adıyaman, Batman, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Hakkari, Bitlis illerinden gelen Birlik ve Federasyonların Yönetim Kurulu Üyeleri ile Birlik Genel Sekreterleri katıldı. Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Sayın Taha Enes Şener ve Diyarbakır İl Ticaret Müdürü Sayın Zafer Atik de toplantıda hazır bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TESK Toplantısı Diyarbakır'da Gerçekleşti - Son Dakika

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