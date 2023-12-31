 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TESK ve TŞOF, 2024'te birlik ve beraberliği diledi - Son Dakika
Üye Girişi

TESK ve TŞOF, 2024'te birlik ve beraberliği diledi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, 2024'ün felaketlerin yaşanmadığı, birlik ve beraberliğin güçleneceği bir yıl olmasını diledi. Palandöken ve Apaydın, yeni yılda birlikte hareket ederek yaraları sarıp ayağa kalkacaklarına inandıklarını belirtti. Apaydın, ayrıca şoför esnafının sorunlarının giderilmesini ve bolluk bereket getiren bir yıl geçirmeyi temenni etti.

TESK ve TŞOF, 2024\'te birlik ve beraberliği diledi
31.12.2023 - 10:57,
Abone Ol

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 2024'ün felaketlerin yaşanmadığı, birlik ve beraberliğin güçleneceği bir yıl olmasını diledi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, 2023'te Türkiye'nin adeta doğal afetlerle sınandığını belirterek, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 ilin etkilendiğini ve farklı illerdeki sel ve su baskınlarının maddi ve manevi büyük kayıplara yol açtığını anımsattı.

Söz konusu felaketlere karşı topyekun mücadele verildiğine, ülkece büyük bir dayanışma ruhuyla hareket edildiğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Yeni yılda da bu birlikteliğimizi sürdürerek yaralarımızı sarıp yeniden ayağa kalkacağımıza inancımız tam. Yeni bir yıl, yeni umutlar ve yeni başlangıçlar demektir. 2024'e girerken felaketlerin bir daha yaşanmamasını, birlik ve beraberliğimiz daha da güçlenerek sağlık ve huzurla yeni yıla kavuşmayı temenni ediyorum. Yeni yılın, ülkemiz ve milletimiz için sağlık, huzur, bereket ve güzelliklere vesile olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum."

"Yeni yılın bolluk ve bereket getirmesini diliyorum"

Fevzi Apaydın da yazılı açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ülke adına zor bir yıl olduğunun altını çizdi.

Pek çok doğal afette vatandaşların mallarını, esnaf ve sanatkarların ekmek teknelerini kaybettiğini aktaran Apaydın, şu değerlendirmede bulundu:

" Cumhuriyet'imizin 100. yılını bu olaylardan dolayı buruk geçirdik. Dünyada ise mazlum sivillerin öldürüldüğü, çocukların katledildiği bir yıl oldu. Camiamız olarak yeni yılda bu tür olayların son bulmasını, şoför esnafımızın tüm sorunlarının giderilmesini temenni ediyoruz. 2024'ün kamyoncu, taksici, otobüsçü, dolmuşçu, servisçi, halk otobüsçü, nakliyeci esnafımız ve tüm şoför camiasına hayırla ve huzurla gelmesini, bolluk ve bereket getirmesini diliyorum. Omuz omuza dayanışma içinde güzel bir yıl geçirelim."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bendevi Palandöken, Kahramanmaraş, Fevzi Apaydın, Doğal Afetler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TESK ve TŞOF, 2024'te birlik ve beraberliği diledi - Son Dakika


10:55
On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:41
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:11
AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı
09:54
Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında
09:52
Diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi Diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi
09:32
Yanındaki kadını darbeden sürücü, insanların canını da hiçe saydı Yanındaki kadını darbeden sürücü, insanların canını da hiçe saydı
08:58
Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı? Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı?
08:50
Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak

Son Dakika
10:55 On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:41 Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:11 AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı
09:54 Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında
09:52 Diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi
09:32 Yanındaki kadını darbeden sürücü, insanların canını da hiçe saydı
08:58 Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı?
08:50 Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak
08:12 Mardin'de 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 3 terörist öldürüldü
07:48 Dilmen anlattı! Erdoğan'ın "Neden Suudi Arabistan?" sorusuna Büyükekşi bu yanıtı vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 11:22:12. #1.13#
SON DAKİKA: TESK ve TŞOF, 2024'te birlik ve beraberliği diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement