TESK ve TŞOF, 2024\'te birlik ve beraberliği diledi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 2024'ün felaketlerin yaşanmadığı, birlik ve beraberliğin güçleneceği bir yıl olmasını diledi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, 2023'te Türkiye'nin adeta doğal afetlerle sınandığını belirterek, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 ilin etkilendiğini ve farklı illerdeki sel ve su baskınlarının maddi ve manevi büyük kayıplara yol açtığını anımsattı.

Söz konusu felaketlere karşı topyekun mücadele verildiğine, ülkece büyük bir dayanışma ruhuyla hareket edildiğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Yeni yılda da bu birlikteliğimizi sürdürerek yaralarımızı sarıp yeniden ayağa kalkacağımıza inancımız tam. Yeni bir yıl, yeni umutlar ve yeni başlangıçlar demektir. 2024'e girerken felaketlerin bir daha yaşanmamasını, birlik ve beraberliğimiz daha da güçlenerek sağlık ve huzurla yeni yıla kavuşmayı temenni ediyorum. Yeni yılın, ülkemiz ve milletimiz için sağlık, huzur, bereket ve güzelliklere vesile olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum."

"Yeni yılın bolluk ve bereket getirmesini diliyorum"

Fevzi Apaydın da yazılı açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ülke adına zor bir yıl olduğunun altını çizdi.

Pek çok doğal afette vatandaşların mallarını, esnaf ve sanatkarların ekmek teknelerini kaybettiğini aktaran Apaydın, şu değerlendirmede bulundu:

" Cumhuriyet'imizin 100. yılını bu olaylardan dolayı buruk geçirdik. Dünyada ise mazlum sivillerin öldürüldüğü, çocukların katledildiği bir yıl oldu. Camiamız olarak yeni yılda bu tür olayların son bulmasını, şoför esnafımızın tüm sorunlarının giderilmesini temenni ediyoruz. 2024'ün kamyoncu, taksici, otobüsçü, dolmuşçu, servisçi, halk otobüsçü, nakliyeci esnafımız ve tüm şoför camiasına hayırla ve huzurla gelmesini, bolluk ve bereket getirmesini diliyorum. Omuz omuza dayanışma içinde güzel bir yıl geçirelim."