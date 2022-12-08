Asgari ücret zammında dikkat edilecek kriterleri Bakan Mehmet Muş açıkladı - Son Dakika
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Asgari ücret zammında dikkat edilecek kriterleri Bakan Mehmet Muş açıkladı

08.12.2022 21:40

Asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, çalışanı enflasyona ezdirmemek gerektiğini vurgulayarak, "İşçinin alım gücü azalırsa motivasyonu düşer. Hükümet, sendikaları dinliyor. İşçi ve işveren arasında bir yol bulacağız. İşçinin alımı gücü ile işverenin gücü gözetilecek" şeklinde konuştu.

Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulunarak milyonlarca insanı ilgilendiren asgari ücret, e-ticaret yasası ve zincir marketler hakkındaki düzenlemelere değindi.

"İKİSİ ARASINDA BİR YOL BULACAĞIZ"

Bakan Muş, aralık ayının gelmesi ile beraber görüşmelerin başladığı asgari ücretle ilgili "Çalışanı enflasyona ezdirmemek gerekli. İşçinin alım gücü azalırsa motivasyonu düşer. Sendikaları hükmet dinliyor. (İşçi ve işveren) İkisi arasında bir yol bulacağız. İşçinin alımı gücü ile işverenin gücü gözetilecek" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Gıdaya erişimde tüm dünya ciddi sorunlar yaşamakta. Bütün dünya enflasyon ile mücadele etmekte. Fiyat artışı tüm dünyada oldu. Küresel çapta yaşanan sorunlar enflasyonu tırmandırdı. Türkiye gıda arz güvenliğinde sağlıklı bir ülke. Tahıl koridorunun açılması MTI fiyatlarını azalttı.

"MARKETLERE VERİ TAKİBİ GELECEK"

Marketlerdeki verileri takip edeceğiz. 200 ve üzeri marketlerde fiyatlandırma konusunda takip sistemi kurulacak. Gelen verileri de kamuoyu ile paylaşacağız. Zincir marketleri daha rahata takip etmekteyiz. Tedarikçiler üzerinden zam yapmak istiyorlar.

"ADIMLARIMIZI HUKUK İÇİNDE YAPMAKTAYIZ"

Kanun mevzuat ne gerektiriyorsa uygulanmaktadır. Piyasanın bir dengesi var. Buna dikkat ediyoruz. Tüm adımları hukuk içinde atıyoruz. Kuralları eşit şekilde uyguluyoruz. Türkiye bütün zor zamanlarında bundan taviz vermedi. Bu yüzden yatırım çekiyoruz.

E-TİCARET YASASI

Düzenleme aslında pek çok kaygıyı giderecek bir düzenleme."

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Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücret zammında dikkat edilecek kriterleri Bakan Mehmet Muş açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asgari ücret zammında dikkat edilecek kriterleri Bakan Mehmet Muş açıkladı - Son Dakika
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