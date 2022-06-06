TİM Başkan Adayı Mustafa Gültepe Gaziantep'te - Son Dakika
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TİM Başkan Adayı Mustafa Gültepe Gaziantep'te

06.06.2022 16:53
TİM Başkan Adayı Mustafa Gültepe Gaziantep'te

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 13 Haziran'da yapılacak olan genel kurulunda başkan adayı olduğunu açıklayan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, Gaziantep'te ihracatçılarla bir araya geldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 13 Haziran'da yapılacak olan genel kurulunda başkan adayı olduğunu açıklayan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, Gaziantep'te ihracatçılarla bir araya geldi.

Gaziantep'te bir restoranda düzenlenen toplantıya Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği bünyesindeki birliklerin başkan ve yöneticileri ile sektör kurulu başkanları ve TİM Başkan Adayı Mustafa Gültepe'yi destekleyeceklerini açıklayan Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerin başkanları katıldı. Toplantıya katılan birlik başkanları tek tek söz alarak 13 Haziran'da yapılacak olan genel kurul ile ilgili beklentilerini dile getirdi. Başkanlar, birlik ve beraberlik bozulmadan, TİM'i ve Türkiye ihracatını daha ileriye taşıyacak bir yönetim kurulunun oluşturulmasını, seçim sonrası da ortak akıl ve istişareye önem verilmesini istediler.

"Başarı ekip çalışması ile gelir"

TİM Başkan Adayı Mustafa Gültepe, Gaziantepli ihracatçılara yönelik konuşmasında, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Başarının takım oyunu ile geleceğini, hep birlikte Türkiye ihracatını çok daha üst noktalara taşımak için çalışacaklarını kaydeden Gültepe, "Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. İhracat ailesinin parçalanmasına asla izin vermeyiz. Tüm ihracatçıların çatı kuruluşu olan TİM, Türkiye açısından çok önemli bir kuruluş. Son yıllarda ihracatın ülke için ne kadar önemli olduğunu hep beraber gördük. TİM bünyesinde 27 sektör var. Bu 27 sektörü tek bir başkanın yönetme şansı yok. Başarı takım oyunu ile gelecektir. Bu nedenle de güçlü bir ekip ruhu ile birlikte hareket edeceğiz, birlikte çalışacağız" dedi.

"Projesi olan herkese kapımız açık"

Birlik Başkanı Gültepe, proje üretmek isteyen herkese kapıların açık olacağını belirterek, "İhracatçılarımızın desteği ile 13 Haziran'da yapılacak olan genel kurulda göreve gelirsek, sekreteryaların çalışmasına büyük önem vereceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmak, proje üretmek isteyen herkese kapımız açık olacak. Sorunlar tabandan tavana doğru gelmeli, bizler de bu sorunları çözmek, tabanın talebi olan projeleri gerçekleştirmek için gerekli çalışmaları yapmalıyız. Sektör kurulları ve birlikler, sorunları ortaya koyacak ve proje üretecekler. Bizler de bu doğrultuda bir çalışma takvimi ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

"İhracatı daha da arttırmak için adayız"

İhracatı daha da arttırmayı hedeflediklerini kaydeden Gültepe, "Tek aday olarak ortaya çıktık. Birlik başkanlarımızın ve ihracatçılarımızın teveccühlerine teşekkür ederim. Seçildiğim taktirde, birlik ve beraberliği sağlayacağıma söz veriyorum. Hep birlikte ihracat alanında Türkiye'yi farklı bir noktaya getirelim. Çünkü kalkınmanın lokomotifi ihracattır. Türkiye, ihracatla büyüyor. İhracat arttıkça refah seviyemiz artacak. Daha güçlü Türkiye için, insanlarımızın mutluluğu için daha fazla ihracat yapmak için çalışacağız. Son 1,5 yılda her sektörde farklı rekorlara imza attık. Bu artışların devam etmesi için önümüzdeki dönemde ortak akıl, istişareye büyük ihtiyacımız var" diye konuştu. - GAZİANTEP

TİM Başkan Adayı Mustafa Gültepe Gaziantep'te
TİM Başkan Adayı Mustafa Gültepe Gaziantep'te

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Gaziantep, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TİM Başkan Adayı Mustafa Gültepe Gaziantep'te - Son Dakika

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