Tiny Home Show İstanbul'da Başladı

Ekonomi

Tüm Mobil Ev Sanayicileri ve Dayanışma Derneğince (TÜMEVSİAD) düzenlenen Tiny Home Show, Modüler, Mobil, Prefabrik Ev ve Yapı Sistemleri, Ekipman ve Teknolojileri Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuar kapsamında, TÜMEVSİAD ve Birleşik Fuar AŞ (BİFAŞ) işbirliğiyle gerçekleştirilen "TÜMEVSİAD Mobil Ev Çalıştayı" da fuarla eş zamanlı başladı.

Çalıştayda, mobil ev sektöründeki tüm paydaşların bir araya gelerek, sektöre yön verecek stratejik adımları belirlemesi hedefleniyor.

Fuarın açılışında konuşan TÜMEVSİAD Başkanı Murat Yıldız, bu tarz fuarların, sektör ve toplum açısından önemine işaret etti.

Yıldız, "Sektörümüz, özellikle salgın sonrası, Türkiye'de büyüyen, gelişen önemli bir sektör. Dünyanın her tarafına ihracat yapan, 81 ilimizde 100'ün üzerinde fabrikasıyla binlerce çalışanıyla çok önemli bir sektör. Salgın sürecinden sonra gelişen süreç, sektörün büyümesi, bu anlamda bir dernekleşme, federasyon noktasında da süreci elzem hale getirdi." diye konuştu.

Sektörün geleceği, daha iyi temsil ve kurumsallaşma amacıyla dernekleşme yoluna gittiklerini anlatan Yıldız, şu anda federasyon noktasında da yol alarak TÜMEVSİAD olarak çok ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Yıldız, sektörün geleceği noktasında çok önemli çalışmalar yaptıklarına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bugüne kadar, sektörümüzün Türkiye'de ne kadar çalışanı var, kaç tane firma var, geleceği noktasında eksiklerimiz, mevzuatlardaki eksiklerimiz nelerdir? Bu anlamda da çok ciddi çalışmalar yaptık ve bir aydır da BİFAŞ işbirliğiyle şu anda yaptığımız hazırlık noktasında burada çok güzel bir çalıştay düzenleyeceğiz. Bu 5 günlük süre içerisinde sektörümüzün dünü, bugünü, yarını uzman konuklar eşliğinde hem vatandaşlarımızı hem sektörümüzü bilgilendirme noktasında bu çalıştay bizim, sektörümüz açısından çok önemli."

BİFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural da İstanbul Fuar Merkez'inde Tiny Home Show Fuarı ile eş zamanlı düzenlenen Karavan Show Eurasia fuarına değindi.

Vural, söz konusu sektörleri, standartlar, izinler, problemler konusunda birlikte yol alacak iki sektör olarak gördüklerini söyledi.

Fuar, 28 Eylül'de sona erecek.