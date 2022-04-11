TKBB ile IIFM arasında katılım bankacılığının gelişimi amacıyla mutabakat anlaşması imzalandı - Son Dakika
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TKBB ile IIFM arasında katılım bankacılığının gelişimi amacıyla mutabakat anlaşması imzalandı

11.04.2022 13:32
TKBB ile IIFM arasında katılım bankacılığının gelişimi amacıyla mutabakat anlaşması imzalandı

Uluslararası İslami Finans Piyasası (IIFM) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), katılım bankacılığı sektörünün Türkiye'de ve dünyada gelişmesine yönelik ortak çalışmalar yürütmek üzere Mutabakat Anlaşması imzaladı.

Uluslararası İslami Finans Piyasası (IIFM) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), katılım bankacılığı sektörünün Türkiye'de ve dünyada gelişmesine yönelik ortak çalışmalar yürütmek üzere Mutabakat Anlaşması imzaladı.

TKBB'den yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda IIFM'nin hazırladığı küresel olarak standart hale getirilmiş İslam Hukuku ile uyumlu kapsamlı belge şablonları seti, finansal sözleşmeler, ürün teyitleri ve ilgili kılavuzlar TKBB tarafından kullanılacak. IIFM standart anlaşmaları, TKBB'nin ulusal düzeydeki İslam Hukuku Standartlarını tamamlayıcı nitelikte olacak ve Türkiye'deki katılım bankacılığı sektörünün gelişmesine önemli katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TKBB Genel Sekreter Vekili İsmail Vural, uluslararası İslami finans standartlarını belirleyen önde gelen kuruluş olan IIFM ve TKBB arasındaki Mutabakat Anlaşması'nın, Türkiye'deki katılım finans sektörünün geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Vural, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Anlaşma, yüksek operasyonel verimliliğe sahip karşı kanat kuruluşlarla katılım bankacılığı sektörünün iş birliğine katkı sağlayacak dokümantasyonun standart hale getirilmesi amacıyla, katılım bankalarımızın uyacakları standartları geliştirirken, IIFM standartlarının dikkate alınmasına öncülük edecek önemli bir girişim. Sektördeki finans kuruluşları tarafından standartların pratik yönlerinin anlaşılmasını sağlamak amacıyla ve IIFM standartlarına yönelik farkındalığı artırmak gayretiyle IIFM ile yakın bir şekilde çalışmayı amaçlıyoruz.

Mutabakat Anlaşması kapsamında IIFM standart anlaşmalarının Türkçeye çevrilmesi, TKBB'nin ulusal düzeydeki Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarını tamamlayıcı nitelikte olacak ve Türkiye'deki katılım bankacılığı sektörünün gelişmesine önemli katkı sağlayacak. Ayrıca anlaşma ile iki kurum arasında düzenli bilgi alışverişi, düzenlenen ortak farkındalık etkinlikleri, çalıştaylar ve diğer kapasite geliştirme girişimleri yoluyla farkındalığı artırma gayretiyle iş birliği yapılacak."

IIFM Genel Müdürü İjlal Ahmed Alvi ise "TKBB ve IIFM arasındaki bu Mutabakat Anlaşması aracılığıyla yapılan iş birliği hem Türkiye'de hem de küresel olarak İslami finans piyasasının gelişimi ve yararına yönelik olarak her iki kuruluş için sinerji oluşturacak potansiyel alanları keşfetme fırsatı sunuyor. Mutabakat Anlaşması kapsamındaki ortak girişimler, dünya genelindeki paydaşlar tarafından artan bir şekilde benimsenen IIFM standartlarının kullanımını daha da teşvik edecektir." ifadelerini kullandı.

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Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye, Finans, İslam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TKBB ile IIFM arasında katılım bankacılığının gelişimi amacıyla mutabakat anlaşması imzalandı - Son Dakika


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