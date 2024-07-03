TKDK, kırsala 80 milyon euro hibe desteği verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TKDK, kırsala 80 milyon euro hibe desteği verecek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 28 Haziran'da başvuru çağrısı yaparak kırsala 80 milyon euro hibe desteği vereceğini duyurdu. Desteklenecek sektörler arasında çiftlik faaliyetleri, arıcılık, zanaatkarlık, kırsal turizm, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji yatırımları bulunuyor. Yatırımcılara yüzde 60 ile yüzde 75 arasında değişen oranlarda hibe desteği sağlanacak ve ayrıca KDV muafiyeti de sunulacak. Başvurular 12 Temmuz'da başlayacak ve 16 Ağustos'ta sona erecek.

03.07.2024 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), kırsala 80 milyon euro hibe desteği verileceğini duyurdu.

TKDK 28 Haziran'da 2. başvuru çağrı ilanına çıktı. TKDK Samsun- Sinop Koordinatörlüğünün konu ile ilgili olarak yaptığı bilgilendirmede IPARD III Programı 2. Çağrısında Türkiye genelinde toplam 80 milyon euro hibe bütçesi ayrıldığı ifade edildi.

Çağrı kapsamında desteklenecek sektörler şöyle:

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (M7): Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi (kesme çiçek, fide ve fidan tesisleri, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ve işlenmesi, mantar ve misel tesisleri). Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi. Zanaatkarlık ve katma değerli ürünler. Kırsal turizm (konaklama ve restoran tesisleri) ve rekreasyon faaliyetleri. Su ürünleri yetiştiriciliği. Makine parkları. Yenilenebilir enerji yatırımları.

Bu sektörlerde yapılacak yatırımların "inşaat harcamaları, makine-ekipman alımları, proje hazırlama, görünürlük ve danışmanlık ücretleri" destek kapsamında olduğu belirtilen açıklamada, bu başlıklar altında 5 bin eurodan 500 bin euroya kadar olan yatırımlara yüzde 60 ile yüzde 75 arasında değişen oranlarda hibe desteği verileceği, aynı zamanda yatırımcıların proje kapsamında yapacakları uygun harcamalarda yüzde 20 oranında KDV muafiyetlerinin olacağı açıklandı.

Samsun ve Sinop illerinin daha fazla kalkınması, üretim ve istihdamın artırılması adına büyük bir fırsat olan TKDK 2. Başvuru Çağrı ilanı müracaatları 12 Temmuz'da saat 09.00'da başlayıp 16 Ağustos'ta saat 18.00'de son bulacak. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler TKDK Koordinatörlüğü yardım masalarına başvurabilecek veya telefonla bilgi alabilecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Hibe Desteği, Çiftlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TKDK, kırsala 80 milyon euro hibe desteği verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:29 Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi
17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
15:07 Erdoğan, Putin ile görüştü Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD’nin hoşuna gitmeyecek Erdoğan, Putin ile görüştü! Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD'nin hoşuna gitmeyecek
15:05 Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek! Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
16:46 6 farklı dilde Mert Günok’un kurtarışı Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş
16:18 Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı İstediği para dudak uçuklatıyor Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor
16:10 ’’Excalibur’’ olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu ''Excalibur'' olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu
16:09 Boşanır boşanmaz Nez’le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla’nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi
16:08 Skoruna kadar bildi Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu Skoruna kadar bildi! Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu
15:37 Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı
15:11 Hülya Avşar’dan yeni havuz videosu geldi Bu sefer de çocuklarla dans etti Hülya Avşar'dan yeni havuz videosu geldi! Bu sefer de çocuklarla dans etti
15:03 Ne dese tersi çıktı Sergen Yalçın’ın tahmini yine tutmadı Ne dese tersi çıktı! Sergen Yalçın'ın tahmini yine tutmadı
14:41 Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 17:46:44. #1.12#
SON DAKİKA: TKDK, kırsala 80 milyon euro hibe desteği verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement