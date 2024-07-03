TKDK, kırsala 80 milyon euro hibe desteği verecek

Ekonomi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), kırsala 80 milyon euro hibe desteği verileceğini duyurdu.

TKDK 28 Haziran'da 2. başvuru çağrı ilanına çıktı. TKDK Samsun- Sinop Koordinatörlüğünün konu ile ilgili olarak yaptığı bilgilendirmede IPARD III Programı 2. Çağrısında Türkiye genelinde toplam 80 milyon euro hibe bütçesi ayrıldığı ifade edildi.

Çağrı kapsamında desteklenecek sektörler şöyle:

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (M7): Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi (kesme çiçek, fide ve fidan tesisleri, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ve işlenmesi, mantar ve misel tesisleri). Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi. Zanaatkarlık ve katma değerli ürünler. Kırsal turizm (konaklama ve restoran tesisleri) ve rekreasyon faaliyetleri. Su ürünleri yetiştiriciliği. Makine parkları. Yenilenebilir enerji yatırımları.

Bu sektörlerde yapılacak yatırımların "inşaat harcamaları, makine-ekipman alımları, proje hazırlama, görünürlük ve danışmanlık ücretleri" destek kapsamında olduğu belirtilen açıklamada, bu başlıklar altında 5 bin eurodan 500 bin euroya kadar olan yatırımlara yüzde 60 ile yüzde 75 arasında değişen oranlarda hibe desteği verileceği, aynı zamanda yatırımcıların proje kapsamında yapacakları uygun harcamalarda yüzde 20 oranında KDV muafiyetlerinin olacağı açıklandı.

Samsun ve Sinop illerinin daha fazla kalkınması, üretim ve istihdamın artırılması adına büyük bir fırsat olan TKDK 2. Başvuru Çağrı ilanı müracaatları 12 Temmuz'da saat 09.00'da başlayıp 16 Ağustos'ta saat 18.00'de son bulacak. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler TKDK Koordinatörlüğü yardım masalarına başvurabilecek veya telefonla bilgi alabilecek. - SAMSUN