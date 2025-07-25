TKYB'nin Net Karı Yüzde 47 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

TKYB'nin Net Karı Yüzde 47 Arttı

25.07.2025 11:04
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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın net karı 4 milyar lira ile yüzde 47 artış gösterdi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın (TKYB) yılın ilk 6 ayındaki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artışla 4 milyar liraya yükseldi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TKYB, 2025'in ilk 6 ayına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan duyuruya göre, bankanın aktifleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,6 artarak 185 milyar liraya yükseldi.

Kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 109,3 milyar lira seviyesine ulaşırken, aktif kalitesinin önemli bir göstergesi brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ise yüzde 0,60 düzeyinde seyretti. Bankanın ortalama özkaynak karlılığı yüzde 36 seviyesinde gerçekleşirken, net karı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artışla 4 milyar liraya yükseldi.

"Deprem bölgesine desteğimizi sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, 2025'in ilk yarısında uluslararası finans kuruluşlarıyla güçlü işbirliklerini sürdürerek deprem bölgesine destek sağlamaya devam ettiklerini belirtti.

Depremden etkilenen bölgelerin kalkınmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerine değinen Öztop, şunları kaydetti:

"23 Mayıs 2025 tarihinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il ve komşu 7 ilde kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik Dünya Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında, 500 milyon ABD doları tutarında yeni bir kredi anlaşması imzaladık. Söz konusu kaynak, bölgedeki işletmelerin yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması, mevcut istihdamın korunması ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması amacıyla kullanılacak. Böylece, KOBİ'lerden büyük ölçekli işletmelere kadar geniş bir yelpazede finansman sağlayarak, bölgenin sürdürülebilir ekonomik toparlanmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz."

Yatırım bankacılığı faaliyetlerini etkin biçimde sürdürdüklerini vurgulayan Öztop, sermaye piyasaları ve finansal danışmanlık alanındaki uzmanlıkları sayesinde kamu ve özel sektör kuruluşlarına yönelik hizmetlerini çeşitlendirmeye devam ettiklerine, Özelleştirme İdaresi'ne ait Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) enerji santralleri ve liman projeleri başta olmak üzere, toplam 15 özel sektör projesinde münhasır finansal danışmanlık görevini üstlendiklerine değindi.

Bu kapsamda, Kalamış Yat Limanı'nın işletme hakkının devrini başarıyla tamamladıklarını vurgulayan Öztop, diğer liman ve enerji projeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini, teknoloji, startup, gıda ve e-ticaret gibi stratejik öneme sahip sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin stratejik ortaklık ve fon bulma süreçlerinde aktif rol oynayarak, yatırımcılarla güçlü bağlar kurulmasına katkı sunduklarını anlattı.

Sermaye piyasaları alanındaki faaliyetleri kapsamında Kalyon Güneş Teknolojileri'nin 3,26 milyar lira büyüklüğündeki halka arzında lider kurum olarak görev aldıklarını kaydeden Öztop, tarım teknolojileri alanında faaliyet gösteren Tarfin Tarım AŞ adına, Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla toplam 400 milyon lira tutarında iki ayrı sukuk ihracını başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"Yeşil dönüşüm sürecine desteklerimizi sürdüreceğiz"

Öztop, bankalarının girişimcilik alanındaki faaliyetlerinin 2025'in ilk yarısında da kararlılıkla sürdüğüne değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2025 yılının ilk yarısı itibarıyla Türkiye Kalkınma Fonu'nun girişimcilik ekosistemine aktardığı toplam kaynak büyüklüğü, 37 doğrudan yatırım için 26,2 milyon ABD doları, 7 fon yatırımı için 23,4 milyon ABD doları ve 355 TÜBİTAK BiGG girişimi için yaklaşık 9,7 milyon ABD doları olmak üzere toplamda 59 milyon doları aştı. Yılın ikinci yarısında da hem doğrudan hem dolaylı yatırımlarla, Türkiye'nin girişimcilik ve inovasyon ekosistemindeki merkezi rolümüzü daha güçlendirmeyi hedefliyoruz."

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yatırımlarına devam ettiklerini Öztop, şu ifadeleri kullandı:

"Sürdürülebilirlik alanındaki güçlü performansımızı bir adım daha ileri taşımanın gururunu yaşıyoruz. Sürdürülebilirlik temalı kredi portföyümüz, toplam kredi portföyümüzün yüzde 96'sını oluşturuyor. Temin ettiğimiz kaynakların yüzde 61'ini yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine yönlendirdik. Türkiye'deki yenilenebilir enerji projelerinin yaklaşık yüzde 7'sinin finansmanı bankamız aracılığıyla sağlanmış olup, bu projeler sayesinde 4,2 milyon ton karbondioksit emisyonunun azaltılmasına katkı sunduk. Önümüzdeki dönemde de iklim dostu yatırımları teşvik ederek, ülkemizin yeşil dönüşüm sürecine desteklerimizi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Finans, Enerji, Deprem, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TKYB'nin Net Karı Yüzde 47 Arttı - Son Dakika

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