TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Adana'nın sürdürülebilir geleceği için iş birliği ve stratejik planlar gerekiyor - Son Dakika
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Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Adana'nın sürdürülebilir geleceği için iş birliği ve stratejik planlar gerekiyor

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Adana\'nın sürdürülebilir geleceği için iş birliği ve stratejik planlar gerekiyor

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Adana'nın yüksek dönüşüm kapasitesine sahip bir il olduğunu belirterek, sürdürülebilir olması için iş birliği içinde, stratejik planlarla gelecek vizyonu oluşturulması gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu ayrıca, Adana'nın sanayi potansiyeli, teknolojik dönüşümü ve coğrafi konumuyla uluslararası ticarette önemli bir avantaj olduğunu vurguladı. Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ise Adana'nın sanayi kültürü ve üretim çeşitliliğiyle dünya pazarlarında yer aldığını belirtti ve Adana'nın gelecekte ülke ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir il olacağını ifade etti.

25.04.2024 13:01
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Adana'nın yüksek dönüşüm kapasitesine sahip iller arasında olduğunu belirterek, "Sürdürülebilir olması için iş birliği içinde, stratejik planlarla gelecek vizyonu oluşturulmalıdır" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Adana Sanayi Odası'nı ziyaret ederek, Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri ile bir araya geldi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Adana Sanayi Odası'nı ziyaret ederek, kentin sanayi potansiyeli ve geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Hisarcıklıoğlu, Adana'nın sadece bölgesel değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bir sanayi merkezi olduğunu vurguladı. Kendisinin ve TOBB'un Adana'nın sanayi alanındaki gelişimini yakından takip ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, şehrin sanayi altyapısının güçlendirilmesi ve yenilikçi projelerle desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, "Adana, Anadolu'nun sanayileşmesinin lokomotif illerinden biridir. Adana, yüksek dönüşüm kapasitesine sahip iller arasında yer alıyor. Ancak, bu başarı sadece bugüne ait değil, aynı zamanda gelecekte de sürdürülebilir olmalıdır. Bunun için, sanayi odaları, yerel yönetimler ve iş dünyası iş birliği içinde olmalı ve stratejik planlarla gelecek vizyonu oluşturmalıdır" dedi. Ayrıca, teknolojik dönüşümün öneminin altını çizen Hisarcıklıoğlu, Adana'nın dijitalleşme ve yenilikçilik konularında da öncü bir rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

TOBB Başkanı ayrıca, Adana'nın sahip olduğu coğrafi konumun ve lojistik altyapısının, uluslararası ticarette önemli bir avantaj olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, Adana Sanayi Odası'nın üyelerinin yaşadığı sektörel sıkıntıları ve taleplerini dinleyerek, çözüm odaklı yaklaşımların benimsenmesi gerektiğini ifade etti. Üyelerin karşılaştığı sorunların çözümü için iş birliği ve dayanışma içinde olunması gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin güçlenmesi için Adana'nın öneminin giderek artacağını belirtti.

Adana olarak büyük bir değişimin ve dönüşümün eşiğinde olduğunu belirten Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, "Adana'mız, yüzyılı aşkın bir süredir edindiği sanayi kültürü ile kentimizde çok çeşitli üretimin gelişimini desteklemiştir. Bugün, otomotivden elektronik karta, makineden mobilyaya, gemiden, tekstilde, yemeklik yağdan, kimya ürünlerine kadar yüzlerce farklı alandaki üretimiyle dünya pazarlarında yer almaktadır. TEPAV tarafından yapılan çalışmada Adana, Türkiye'de gelişim potansiyeli yüksek iki ilden biri olarak gösterilmiştir. Bu ilin gelecekteki konumu açısından önemli bir mesaj niteliğindedir. Adana'mız, toplam 5 yeni organize sanayi bölgesi, 15'e yakın küçük sanayi sitesinin kurulmasıyla Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak en önemli illerin başında yer alacaktır. Şimdilik 100 milyon metrekarenin üzerinde alanı sanayiye açıyoruz. Adana'mız bu yatırım alanların faaliyete geçmesiyle Türkiye'nin ikinci bir Marmara bölgesi olacaktır" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Adana'nın sürdürülebilir geleceği için iş birliği ve stratejik planlar gerekiyor - Son Dakika

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