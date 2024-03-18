TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Ankara Sanayi Odamız, vizyonu doğrultusunda sanayicilerin hizmetinde olmaya devam edecek"
ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, "Ankara Sanayi Odamız, bu güzel vizyonu doğrultusunda, Ankara'nın ve sanayicilerin hizmetinde olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.
Ankara Sanayi Odası'nın 60'ıncı yıl dönümü nedeniyle Ankara'da bir otelde 'ASO 60'ıncı Kuruluş Yılı Ödülleri' ödül töreni gerçekleştirildi. İftar programının ardından 'Başkentin sanayiinden, sanayinin başkentine' başlığıyla düzenlenen programda büyük işletme ve KOBİ ölçeğinde 7 farklı kategoride en başarılı firmalar belirlendi. İhracat, İstihdam, Ar-Ge ve Yenilik, Fikri Mülkiyet, Proje, Çevre ve Asırlık Çınarlar kategorilerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda 68 ASO üyesine ödül verildi.
Programda bir açılış konuşması gerçekleştiren Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası gibi, köklü ve milli bir kuruma sahip oldukları için gurur duyduğunu ifade ederek, TOBB'un, her zaman sanayicilerin yanında yer aldığını dile getirdi.
"ASO, üyelerimize tercümanlık yapmış, sorunlarının çözümü için devreye girmiş ve bunları da sonuçlandırmıştır"
ASO'nun Ankara sanayisine layıkıyla hitap edecek şekilde, kurumsal yetkinliğini ve etkinliğini sürekli geliştirdiğini sözlerine ekleyen Hisarcıklıoğlu, "ASO, ekonominin nabzını en iyi şekilde tutarak, üyelerimize tercümanlık yapmış, sorunlarının çözümü için devreye girmiş ve bunları da sonuçlandırmıştır. Bugün Avrupa'nın en güçlü odaları, üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa, ASO da üyelerine aynı standartta, hatta daha fazla ve daha kaliteli hizmet verir hale gelmiştir. Akredite olarak bunu da belgelemiştir. Üyelerinin hak ve menfaatlerini korumanın yanında, OSB'den mesleki eğitime ve yüksek teknolojiye kadar pek çok alandaki hayırlı hizmetlerine de hepimiz şahidiz" diye konuştu.
"Ankara Sanayi Odamız, vizyonu doğrultusunda sanayicilerin hizmetinde olmaya devam edecek"
ASO'nun 60 yıl boyunca hayata geçirdiği projeler ve Ankara'ya kazandırdığı çalışmalarla iftihar ettiğini söyleyerek, "Ankara Sanayi Odamız, bu güzel vizyonu doğrultusunda, Ankara'nın ve sanayicilerin hizmetinde olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Aynı zamanda TOBB yönetiminde de birlikte çalıştığım Sayın Seyit Ardıç kardeşimle, Yönetim Kurulu, Meclisi, genel sekreterimiz ve tüm çalışan kardeşlerimle iftihar ediyorum. Emek ve gayretleri için hepsini ayrı ayrı kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından program, en çok ihracat yapan firmaların temsilcilerine ödül takdimi yapılarak devam etti. Programa TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç ve ASO'ya bağlı firma yetkilileri yer aldı.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Yerel seçimler vesilesiyle bazı tartışmalar yaşandığını görüyoruz. Bunların hiçbir zemine sahip olmadığını ifade etmek isterim. Yerel seçimler, makro politikaların değişme ihtimali olan seçimler değil. Yerel seçimler, yerel seçimlerdir. Genel seçimlerle Meclis, hükümet belirlenir. Ulusal düzeyde politikalar belirlenir. Yerel seçimler ise şehrimizin yönetimiyle, yerel hizmetlerle ilgili seçimlerdir. Yerel seçimler vesilesiyle makro politikalarımız konusunda yapılan tartışmaların hiçbir zemine sahip olmadığını, spekülatif birtakım söylemlerden ibaret olduğunu ifade etmek isterim” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, 2025 yılı için yüzde 15'ler civarında bir enflasyon öngördüklerini, 2026 için ise tek haneli enflasyona dönüşü öngördüklerini belirtti. Yılmaz, ayrıca küresel ekonomide toparlanmanın yavaş ve düzensiz de olsa sürdüğünü ifade etti ve enflasyonla mücadele, mali disiplin, cari açığın azaltılması gibi konularda çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Menemen Serbest Bölgesi'nin kurulma çalışmalarının tamamlandığını ve Cumhurbaşkanlığına sevk edileceğini açıkladı. Bakan Bolat ayrıca, Batı Anadolu Serbest Bölgesi için 2 milyar dolarlık yatırım yapılacağını ve 200 fabrikanın kurulacağını belirtti. İzmir'in ticaret, iş, yatırım, finans ve turizm başkenti olması hedeflenirken, İzmir'in ihracat rakamlarının artırılması için çalışmalar yapılacağı ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Mayıs ayına kadar yıllık enflasyonda ciddi bir gerileme beklemiyoruz" dedi.
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