TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ankara Sanayi Odamız, vizyonu doğrultusunda sanayicilerin hizmetinde olmaya devam edecek - Son Dakika
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Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ankara Sanayi Odamız, vizyonu doğrultusunda sanayicilerin hizmetinde olmaya devam edecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası'nın 60. yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada, ASO'nun Ankara'nın ve sanayicilerin hizmetinde olmaya devam edeceğine inandığını belirtti. Hisarcıklıoğlu, ASO'nun üyelerine tercümanlık yaparak sorunlarını çözdüğünü ve Avrupa'nın en güçlü odalarıyla aynı standartta hizmet verdiğini vurguladı.

18.03.2024 22:38
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Ankara Sanayi Odamız, vizyonu doğrultusunda sanayicilerin hizmetinde olmaya devam edecek"

ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, "Ankara Sanayi Odamız, bu güzel vizyonu doğrultusunda, Ankara'nın ve sanayicilerin hizmetinde olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Ankara Sanayi Odası'nın 60'ıncı yıl dönümü nedeniyle Ankara'da bir otelde 'ASO 60'ıncı Kuruluş Yılı Ödülleri' ödül töreni gerçekleştirildi. İftar programının ardından 'Başkentin sanayiinden, sanayinin başkentine' başlığıyla düzenlenen programda büyük işletme ve KOBİ ölçeğinde 7 farklı kategoride en başarılı firmalar belirlendi. İhracat, İstihdam, Ar-Ge ve Yenilik, Fikri Mülkiyet, Proje, Çevre ve Asırlık Çınarlar kategorilerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda 68 ASO üyesine ödül verildi.

Programda bir açılış konuşması gerçekleştiren Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası gibi, köklü ve milli bir kuruma sahip oldukları için gurur duyduğunu ifade ederek, TOBB'un, her zaman sanayicilerin yanında yer aldığını dile getirdi.

"ASO, üyelerimize tercümanlık yapmış, sorunlarının çözümü için devreye girmiş ve bunları da sonuçlandırmıştır"

ASO'nun Ankara sanayisine layıkıyla hitap edecek şekilde, kurumsal yetkinliğini ve etkinliğini sürekli geliştirdiğini sözlerine ekleyen Hisarcıklıoğlu, "ASO, ekonominin nabzını en iyi şekilde tutarak, üyelerimize tercümanlık yapmış, sorunlarının çözümü için devreye girmiş ve bunları da sonuçlandırmıştır. Bugün Avrupa'nın en güçlü odaları, üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa, ASO da üyelerine aynı standartta, hatta daha fazla ve daha kaliteli hizmet verir hale gelmiştir. Akredite olarak bunu da belgelemiştir. Üyelerinin hak ve menfaatlerini korumanın yanında, OSB'den mesleki eğitime ve yüksek teknolojiye kadar pek çok alandaki hayırlı hizmetlerine de hepimiz şahidiz" diye konuştu.

"Ankara Sanayi Odamız, vizyonu doğrultusunda sanayicilerin hizmetinde olmaya devam edecek"

ASO'nun 60 yıl boyunca hayata geçirdiği projeler ve Ankara'ya kazandırdığı çalışmalarla iftihar ettiğini söyleyerek, "Ankara Sanayi Odamız, bu güzel vizyonu doğrultusunda, Ankara'nın ve sanayicilerin hizmetinde olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Aynı zamanda TOBB yönetiminde de birlikte çalıştığım Sayın Seyit Ardıç kardeşimle, Yönetim Kurulu, Meclisi, genel sekreterimiz ve tüm çalışan kardeşlerimle iftihar ediyorum. Emek ve gayretleri için hepsini ayrı ayrı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program, en çok ihracat yapan firmaların temsilcilerine ödül takdimi yapılarak devam etti. Programa TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç ve ASO'ya bağlı firma yetkilileri yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ankara Sanayi Odamız, vizyonu doğrultusunda sanayicilerin hizmetinde olmaya devam edecek - Son Dakika

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