TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bozüyük'teki Anaokulu İnşaatını İnceledi

Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapımı devam eden TOBB Anaokulu'nu inceledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan protokol ile "154 İlçeye 154 Okul" projesi içerisinde yer alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bozüyük Anaokulu binasında incelemelerde bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, firma yetkililerinden bilgi aldı. Daha sonra Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odasına geçen Hisarcıklıoğlu, burada meslek komiteleri istişare toplantısına katıldı. Hisarcıklıoğlu'nun Anaokulu incelemelerine, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, Bilecik ve Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları eşlik etti. - BİLECİK