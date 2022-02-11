TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ordu'da iş insanlarıyla buluştu Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bugün Türkiye, özel sektörü sayesinde İtalya ile Çin'in arasında bu geniş coğrafyada, Rusya dahil, İsrail dahil bu coğrafyanın sanayi devi." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası (ÜTSO) ile Ünye Ticaret Borsası Müşterek Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Ünye ilçesinde ticaret ve sanayi odaları ile borsaların verdiği hizmet kalitesinin "beş yıldızlı" olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladıkları protokol çerçevesinde, oda ve borsa başkanlarının da talebiyle TOBB olarak ilçeye okul yapma kararı aldıklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, okulun hayırlı olmasını diledi.

Hisarcıklıoğlu, ekonomik anlamda Türk milleti ve iş dünyasının her sıkıntıyı aşacak irade ve imkana sahip olduğunun altını çizerek, "Zira geçmişte bugünkü gibi ne sıkıntılar vardı, hepsini aştık, aşarız, aşamayacağımız hiçbir şey yok. Devletten de isteğimiz tek aslında. Para pul da istemiyorum. Benim rakibim ülkelerde hangi şartlarla üyeler üretiyor, alıyor, satıyor, adam istihdam ediyorsa, vergi ödüyorsa, bize de onu sağlayın. Gerisini biz başarırız. Dünyada başarıyoruz zaten. Dünyanın hangi coğrafyasına gitsen bir Türk iş adamını görürsün." diye konuştu.

"Biz her türlü zorluğu aşarız"

Türkiye'nin geçmişteki ihracat rakamlarına işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Rahmetli Özal dönemini hatırlayın. Türkiye'nin ihracatı 3 milyar dolar, yüzde 95'i tarım ürünü bu ihracatın. Türkiye fındık satıyor, incir satıyor, kayısı satıyor. 5 tane tarım ürünü satıyor. Bugün günde yapıyoruz bunu. Eskiden bir senede yapıyorduk, bugün günde yapıyoruz. 225 milyar doları bulduk. Bir yılda 40 milyar dolar ilave ihracat yapar hale geldik. Kaliteli mal üretiyoruz, bunun göstergesi. Rekabetçi mal üretiyoruz. Biz her türlü zorluğu aşarız, yeter ki şartlar aynı olsun. Her türlü enerjisi, şusu, busu aklınıza ne geliyorsa aynı şartları, aynı zamanda yarışa başlayalım zorlayamayacağımız kimse yok. Bütün uluslararası iş dünyası örgütlerinde yer alan bir kardeşiniz olarak söylüyorum, hiç kimseden bir eksikliğimiz yok bizim. Fazlalığımız var, eksiğimiz yok. Cesaret var bizde çünkü."

"Bugün Türkiye, özel sektörü sayesinde İtalya ile Çin'in arasında bu geniş coğrafyada, Rusya dahil, İsrail dahil bu coğrafyanın sanayi devi." ifadesini kullanan Hisarcıklıoğlu, "Devletten istediğimiz, şartlar aynı olsun. Bak bakalım geçemeyeceğimiz kimse yok. Başaramayacağımız iş yok ki." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından törende, en fazla vergi veren, ihracatta ilk ve ikinci 500'e giren, en fazla istihdam sağlayanlara ödülleri verildi.

Törene Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, ÜTSO Başkanı İrfan Akar, Ünye Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Uslu, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.