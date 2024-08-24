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Torosların şifa dağıtan adamı

Kekik yağı çıkarma ile başladı, bugün ise 35 çeşit bitkiden yağ çıkarıyor

Torosların 800 ila bin 800 rakımlarındaki tepelerinden bitkileri toplayarak adeta şifa dağıtan adam, 81 ilden sipariş alarak müşterilerine kargo ile yağlarını ulaştırıyor

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde 25 yıl önce ilkel yöntemlerle Toros Dağları'ndan toplamış olduğu kekik otlarından kekik yağı çıkaran Abdullah Güven, bugün ise yaklaşık 35 çeşit bitkiden yağ çıkartarak şifa dağıtıyor. Torosların 800 ila bin 800 rakımlarındaki tepelerinden bitkileri toplayarak adeta şifa dağıtan adam, 81 ilden sipariş alarak müşterilerine kargo ile yağlarını ulaştırıyor.

Abdullah Güven, Orman İşletme Müdürlüğünden aldığı izinle yazın 800 ila bin 200 metre rakımlı Toros Dağlarında kekik, şalba, andız, mersin, ardıç, defne, menengiç, çam, biberiye, rezdene, kantaron, ısırgan otu ve su nanesi gibi bir çok bitkileri topluyor. Daha önce bu otları topladıktan sonra kurutup sattığını belirten Güven, eskiden ilkel yöntemle kekik, elma yağı, defne yağı, andız yağı, su nanesi yağı sıkmaya başladığını, şimdi ise daha gelişmiş yöntemle yaptırdığı kazanlarda bu işi yapmaya devam ettiğini söyledi.

"En fazla kekik yağı çıkarıyorum. En çok satılan yağ kekik yağı"

En fazla kekik yağı çıkardığını ve en fazla da satışının kekik yağı satışı olduğunu anlatan Güven, "Yağ çıkarmak oldukça zahmetli ve zor bir iştir. Toroslarda yetişen bitkilerin ayrı bir lezzeti ve şifası vardır. İnsanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Bunun için de memnunuz. Yaptığımız yağların içinde en fazla kekik yağı üretiyoruz. Kekik yağının satışı daha çok. İnsanlar kekik yağını daha fazla tüketiyorlar" dedi.

"Kazana yüz kilogram bitkiden ortalama bir litre yağ çıkar"

Güven, "Yağ çıkarmanın oldukça zahmetli bir iş olduğunu söyleyen Güven, "Kazana yüz kilogram bitki atıyorum. Bitkilerden yüz kilogramdan bir litre yağ çıkarıyorum. Ben bu yağı çıkarırken köylülerden de topladıkları bitkileri satın alıyorum. Yağı çıkarmak için sabahın erken saatlerinde kazanın altını yakarak başlıyorum. 4 saatte yağ çıkmaya başlıyor. Bir 4 saat daha devam ediyor. Yaklaşık 8 saatte işlem tamamlanıyor" ifadelerine yer verdi.

"35 çeşit yağ çıkarıyor"

Her geçen gün yeni yağ çeşitleri çıkardığını söyleyen Güven, "Her geçen gün başka bitkilerden yağ çeşitlerimi çoğaltıyorum. Kekik, nane, adaçayı elma, andız, ardıç, katran sedir, lavanta, mersin, defne yaprak, defne tohum, sarı kantaron, rezene, çörek otu, çöğre menengiç, çam, okaliptüs, biberiye, susam, bamya, üzüm çekirdeği, acı badem, tatlı badem, ısırgan otu, keten tohumu, karanfil, yer fıstığı, Hindistan, cevizi, ceviz, aspir, haşhaş, nar çekirdeği, yer fıstığı ve hardal" yağı olmak üzere 35 çeşit yağ çıkartıyorum. Bu bitkilerin bazılarını Akseki'de ekmeye başladılar. Lavanta özellikle Akseki ve İbradı bölgesinde bol miktarda yetiştirenler var. Bu dağlarda ne yetişirse bunların yağını çıkarmak için uğraşıyorum. Başka başka bitkilerden denemeler yaparak çeşitlerimi arttırıyorum" dedi.

"Akseki'nin kekiği çok etkili"

Akseki'de yetişen kekiklerin çok kıymetli olduğunu anlatan Güven, "Örneğin kekik yağı oldukça faydalı bir yağdır. Bizim yöremizde yetişen kekiklerin yağı incelenmiştir. Akseki'li Akdeniz Üniversitesinden emekli Prof.Dr. Oktay Yeğen tarafından yaklaşık 40 yıl çalışma yapmış ve incelemiştir. Almanya'da da çalışma yapmıştır. Bunun Türkiye'nin her yerinden almış olduğu numunelerinden en iyisinin Akseki'de yetiştiğini söylemiştir. Biz ondan aldığımız bilgiye göre bizim yöremizin kekik ve diğer bitkilerin aromaları çok güzel oluyor. Buradaki iklim çok farklıdır" diye konuştu.

"Kazanda yağ 4 saatte çıkar"

Kazana attığı bitkilerin 4 saatte yağ çıkarma işlemlerinin yapıldığını söyleyen Güven, "Kazanlara 80-100 kilogram attığımız bitkilerde var. 300 kilo attığımız bitkilerde vardır. Yapraklı türler atarsak 70-80 kilo atarız. Dövülmüş olursa bu 100-120 kiloya kadar çıkabiliyor. Bitkiyi 100-120 derece arasında kaynatıyoruz. Bir saatte vermeye başlıyor. 3 saat vermeye devam ediyor ve toplam 4 saatte yağını tamamen alıyoruz"

"Her yağın ayrı bir şifası var"

Çıkarmış olduğu 35 çeşit yağın ayrı ayrı faydaları olduğunu belirten Güven, "Örneğin kekik yağı, üşütmeye ve virüslere karşı faydalıdır. Lavanta yağı uykusuz kaldığınız zamanlar gece burnunuza sürdüğünüz zaman rahat uyursunuz. Kokusu güzeldir. Nane yağı bulantı giderir, ağız yaralarına iyi gelir. Okaliptüs yağının ise hem nefes açıcı ve sinek kovucudur. Ardıç yağı nefes darlığı ve eklem ağrılarına çok iyi gelir. Menengiç yağı vücut direncini arttırır, bağışıklık sistemini güçlendirir, idrar yollarına faydalı, bağırsaklardaki mikrobu öldürerek kansere iyi geliyor. İyileşenleri çok gördüm. Her birinin ayrı ayrı faydaları var. Saymakla bitmez. Alanlar sürekli bizden alırlar. Bizim yağlarımız doğal olduğu için doğal yağları halk daha çok seviyor. Satışlarımız iyi. Türkiye'nin her yerine sipariş üzerine gönderiyoruz. Vatandaşlara şifa dağıttığımız için oldukça mutluyuz" diye konuştu.

Mahalle halkından Mustafa Kurum, "Akseki'nin doğal ürünleri, kekik yağı, teğnil yağı, andız, püse, karacaotlam, yağı, çöğre yağı gibi bir çok şifalı bitkiden elde edilen yağların hepsi doğaldır. Bunların yağını alıp kullanıyoruz. Bu yağlar bir çok dertlere şifadır" diye konuştu.