TP Petrol Dağıtım\'ın depolama tarifesi EPDK tarafından tadil edildi

Ekonomi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), TP Petrol Dağıtım Anonim Şirketinin Antalya ve Kocaeli'deki depolama tesislerine ilişkin depolama tarifesi tadil edildi.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararla, TP Petrol Dağıtım AŞ'nin depolama lisansı kapsamında faaliyet gösteren "Antalya Depolama Tesisi" ve Kocaeli 'deki "Yarımca Depolama Tesisi"ne ilişkin depolama tarifesi tadil edilerek onaylandı.

Buna göre, Antalya Depolama Tesisi'nde günlük depolama hizmet bedeli, metreküp başına benzin türleri için 0,51 lira, motorin için 0,37 lira olacak. Teslim alma hizmet bedeli de benzin ve motorin türleri için 13,87 lira olarak uygulanacak.

Yarımca Depolama Tesisi'nde günlük depolama hizmet bedeli, metreküp başına benzin türleri için 0,51 lira, motorin için 0,37 lira olacak. Teslim alma hizmet bedeli olarak da benzin ve motorin türleri için 13,87 lira, deniz yakıtı için 9,49 lira ödenecek.