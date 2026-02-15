TPAO'nun Gaz Hattı İçin Kamulaştırma Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

TPAO'nun Gaz Hattı İçin Kamulaştırma Kararı

15.02.2026 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TPAO, Kırklareli ve Tekirdağ'daki arama ruhsatı için gerekli kamulaştırma kararını aldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Kırklareli ve Tekirdağ sınırlarında sahip olduğu arama ruhsatında yapılması planlanan doğal gaz boru hattı için gerekli olan parsele ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki parselin 279,36 metrekarelik kısmının kamulaştırılmasına karar verdi.

Kaynak: AA

Kırklareli, Tekirdağ, Ekonomi, Enerji, TPAO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TPAO'nun Gaz Hattı İçin Kamulaştırma Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
Trump: İran’da rejim değişmesi olabilecek en iyi senaryodur Trump: İran'da rejim değişmesi olabilecek en iyi senaryodur
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

09:45
İsimleri tek tek paylaştılar Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
09:25
Düğmeye basıldı Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal
Düğmeye basıldı! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal
09:09
İngiltere Başbakanı Starmer: Avrupa halkını korumak için savaşmaya hazır olmalı
İngiltere Başbakanı Starmer: Avrupa halkını korumak için savaşmaya hazır olmalı
08:58
Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti
Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti
08:41
Milyonları ilgilendiriyor Doğal gaz faturalarında yeni dönem
Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem
07:52
İnfial yaratan olay Evlat edindiği 2 çocuğu kafese kapatıp yıllarca şiddet uyguladı
İnfial yaratan olay! Evlat edindiği 2 çocuğu kafese kapatıp yıllarca şiddet uyguladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 10:04:19. #7.11#
SON DAKİKA: TPAO'nun Gaz Hattı İçin Kamulaştırma Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.