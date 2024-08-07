Trakya Birlik, ayçiçeği ithalatında tarife kontenjanı açılmasını memnuniyetle karşılıyor

Ekonomi

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında tarife kontenjanı açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Kırbiç, Trakya Birlik Genel Müdürlüğünde gazetecilere yaptığı açıklamada, tarife kontenjanı açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyledi.

Ülkenin ihtiyacının yerli üretimin teşviki yoluyla karşılanabilmesi amacıyla üretici ve tüketici refahının birlikte değerlendirileceğini aktaran Kırbiç, "Bu uygulama, çiftçilerimiz için olumlu bir uygulamadır. Bizim desteklediğimiz, olması gereken bir uygulama." dedi.

Kararın üreticiyi koruduğunu anlatan Kırbiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve yetkililere teşekkür etti.

Ayçiçeğinde rekolte beklentisi

Ayçiçeği rekoltesi beklentisine yönelik soruya Kırbiç, Edirne'de ciddi bir kuraklık yaşandığını anlattı.

Bakanlık yetkililerinin bölgede inceleme yaptığını anlatan Kırbiç, şunları kaydetti:

"Gelecekte bu iklim değişikliğinden dolayı kuraklığın daha etkili yaşanacağı kanaatindeyiz. Bu yüzden kuraklığın da TARSİM tarafından sigorta kapsamına alınması kanaatindeyiz. Önümüzdeki yıllarda bunu da buraya alırsak çiftçimizi koruma altına almış oluruz."