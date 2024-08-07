Trakya Birlik, ayçiçeği ithalatında tarife kontenjanı açılmasını memnuniyetle karşılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Trakya Birlik, ayçiçeği ithalatında tarife kontenjanı açılmasını memnuniyetle karşılıyor

Trakya Birlik, ayçiçeği ithalatında tarife kontenjanı açılmasını memnuniyetle karşılıyor

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında tarife kontenjanı açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

07.08.2024 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında tarife kontenjanı açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Kırbiç, Trakya Birlik Genel Müdürlüğünde gazetecilere yaptığı açıklamada, tarife kontenjanı açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyledi.

Ülkenin ihtiyacının yerli üretimin teşviki yoluyla karşılanabilmesi amacıyla üretici ve tüketici refahının birlikte değerlendirileceğini aktaran Kırbiç, "Bu uygulama, çiftçilerimiz için olumlu bir uygulamadır. Bizim desteklediğimiz, olması gereken bir uygulama." dedi.

Kararın üreticiyi koruduğunu anlatan Kırbiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve yetkililere teşekkür etti.

Ayçiçeğinde rekolte beklentisi

Ayçiçeği rekoltesi beklentisine yönelik soruya Kırbiç, Edirne'de ciddi bir kuraklık yaşandığını anlattı.

Bakanlık yetkililerinin bölgede inceleme yaptığını anlatan Kırbiç, şunları kaydetti:

"Gelecekte bu iklim değişikliğinden dolayı kuraklığın daha etkili yaşanacağı kanaatindeyiz. Bu yüzden kuraklığın da TARSİM tarafından sigorta kapsamına alınması kanaatindeyiz. Önümüzdeki yıllarda bunu da buraya alırsak çiftçimizi koruma altına almış oluruz."

Kaynak: AA

edirne, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trakya Birlik, ayçiçeği ithalatında tarife kontenjanı açılmasını memnuniyetle karşılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
08:30 Canlı yayında telefonundaki WhatsApp’ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti
08:02 Kızı Zehra’dan bile küçük Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 21:42:26. #1.11#
SON DAKİKA: Trakya Birlik, ayçiçeği ithalatında tarife kontenjanı açılmasını memnuniyetle karşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement