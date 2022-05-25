Trakya'da yılın ilk çeyreğinde 2 bin 967 daireye yapı ruhsatı verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Trakya'da yılın ilk çeyreğinde 2 bin 967 daireye yapı ruhsatı verildi

25.05.2022 10:43
Trakya'da yılın ilk çeyreğinde 2 bin 967 daireye yapı ruhsatı verildi

Trakya'da, 2022 yılının üç ayında 2 bin 967 daireye yapı ruhsatı verildi.

Trakya'da, 2022 yılının üç ayında 2 bin 967 daireye yapı ruhsatı verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, yapı izin istatistiklerine dair verileri açıkladı.

Buna göre Türkiye'de, 2022 yılının ilk çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,8 azaldı.

Edirne'de, yılın üç ayında yapı ruhsatı verilen daire sayısı 376 oldu.

Tekirdağ'da yılın ilk çeyreğinde 2 bin 194, Kırklareli'nde 397 daire yapı ruhsatı aldı.

YORUMLAR
500
F-35 UÇAĞINDAN ESİNLENEREK ÜRETTİĞİ TASARIMLA DİKKAT ÇEKTİ F-35 UÇAĞINDAN ESİNLENEREK ÜRETTİĞİ TASARIMLA DİKKAT ÇEKTİ Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 602 bin 867 oldu Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 602 bin 867 oldu
Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Trakya Bölgesi, Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trakya'da yılın ilk çeyreğinde 2 bin 967 daireye yapı ruhsatı verildi - Son Dakika


Son Dakika
16:20 Eski Başbakan Khan'ın protestro çağrısı sonrası Pakistan'da polisten halka sert müdahale: Onlarca kişi gözaltına alındı
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
16:02 Video tartışmasından sonra gündem Kılıçdaroğlu ile Erdoğan oldu! Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin, Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet atıldı
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 16:45:58. #1.11#
SON DAKİKA: Trakya'da yılın ilk çeyreğinde 2 bin 967 daireye yapı ruhsatı verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement