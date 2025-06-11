Trump, Çin ile Ticaret Anlaşmasını Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile anlaşmaya vardıklarını, ABD'nin yüzde 55, Çin'in ise yüzde 10 tarife uygulayacağını açıkladı.

Donald Trump, Truth Social hesabından ABD ile Çin arasında yapılan ticaret görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Trump, Çin ile anlaşmaya vardıklarını belirterek, anlaşmanın kendisi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in son onayına tabi olacağını ifade etti.

Çin tarafından gerekli tüm nadir toprak elementlerinin temin edileceği bilgisini veren Trump, "Aynı şekilde, kolejlerimizi ve üniversitelerimizi kullanan Çinli öğrenciler de dahil olmak üzere üzerinde anlaştığımız şeyleri biz de Çin'e sağlayacağız (ki bu benim için her zaman iyi olmuştur!). Toplam yüzde 55 tarife uyguluyoruz, Çin yüzde 10 uyguluyor. İlişkiler mükemmel! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz!" ifadesini kullandı.