TSKB 190 Milyon Dolarlık Sendikasyon Kredisi Anlaşması İmzaladı

Ekonomi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) 190 milyon dolar tutarında sendikasyon kredi anlaşmasına imza attı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre TSKB, 190 milyon dolar tutarında temin ettiği 367 gün vadeli kredinin yenileme oranı yüzde 155 oldu. İmzalanan 49 milyon dolarlık ve 130 milyon avroluk kredi anlaşmasına 11 ülkeden 14 banka katıldı.

Katılımcı yeni banka sayısı 6 olurken, sağlanan kredinin bölgesel dağılımı, Avrupa yüzde 40, Ortadoğu yüzde 40, Asya yüzde 9 ve ABD yüzde 11 olarak gerçekleşti.

Koordinatörlüğünü Commerzbank AG'nin gerçekleştirdiği sendikasyon kredisinin katılımcıları arasında, Abu Dhabi Commercial Bank P.J.S.C., Doha Bank Q.P.S.C, ABC International Bank PLC, BNP Paribas, Citibank N.A., Commerzbank AG, Emirates NBD Bank (P.J.S.C.), ING Bank N.V., Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Ziraat Bank Azerbaijan, Morgan Stanley, Erste Group Bank AG ve Raiffeisen Bank International AG yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, Türkiye'nin ilk kalkınma ve yatırım bankası olarak, 74 yıldır Türkiye'nin nitelikli ve kapsayıcı kalkınması için çalıştıklarını belirtti.

Bilgiç, uluslararası kalkınma finansmanı kurumlarıyla global finans kurumlarından sağladıkları kaynaklarla Türkiye'nin yeşil dönüşüm hedeflerinin gerçekleşmesine desteklerini sürdürdüklerini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda her yıl temin ettiğimiz sendikasyon kredisini, bu yıl da başarılı bir şekilde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 190 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredimizi sektörün üzerinde bir yenileme oranıyla kapatacağız. Sendikasyon kredisi katılımcı kurumlarımıza ülkemiz ve bankamıza gösterdikleri güven için teşekkür ediyor, işbirliğimizin artarak devam edeceğine gönülden inanıyorum. Bankamızın 75. Yılına yaklaşırken, ülkemizin ekonomik, çevresel ve sosyal gelişimini desteklemeye devam edeceğiz."