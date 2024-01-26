TOBB ETÜ, ASELSAN ve KTO Karatay Üniversitesi işbirliğiyle TÜBİTAK BİGG GARAJ Programı başvuruları başladı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ), ASELSAN ve KTO Karatay Üniversitesi işbirliğinde yürütülen TÜBİTAK BİGG GARAJ Programı ile girişimci adaylarına 900 bin lira yatırım desteği verilecek.

TOBB ETÜ'den yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK 1812 Girişimcilik Destek Programı (BİGG) 2024 yılı ilk çağrısı kapsamında yürütülen programa başvurular başladı.

Bu yılın birinci dönem çağrısından itibaren destek tutarı, TÜBİTAK BİGG Fonu ile yüzde 3 hisse karşılığında yatırım olarak kuruluşa aktarılacak.

Akıllı ulaşım, akıllı üretim sistemleri, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam ve sürdürülebilir tarım ve beslenme gibi tematik alanlarda fikri olan, AR-GE ve inovasyon içeren projesini geliştirmek için kendi şirketini kurmak isteyen girişimci adayları programa başvurabilecekler.

Başvurusu kabul edilen girişimciler, geri ödemesiz 900 bin lira sermaye desteği alabilecek.

BİGG GARAJ Programı kapsamında verilecek teknoloji tabanlı girişimcilik eğitimleri, iş planı oluşturma ve proje yazma eğitimleri ile tüm mentörlük destekleri de BİGG GARAJ proje ortakları ve destek kuruluşlarınca ücretsiz sağlanacak.

Girişimciler, TOBB ETÜ, ASELSAN ve KTO Karatay Üniversitesi aracılığıyla işbirliği ağlarına, potansiyel müşterilere ve finansman kaynaklarına bir adım daha yaklaşacaklar.

Başvuru koşulları

Girişimcilerin programa başvurabilmeleri için herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı veya bu programlardan mezun olmaları gerekiyor.

Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1812 Programı ikinci aşaması kapsamında destek alınmamış olması da başvuru şartları arasında yer alıyor.

Girişimcilerin ön başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamış olmaları da gerekiyor.

Başvurular, "https://etugaraj.org/bigg-garaj/" adresi üzerinden yapılabilecek.

2015'ten bu yana 16 milyon lira hibe sağlandı

TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisinin 2015 yılından bu yana BİGG GARAJ Programı kapsamında 20'den fazla ilde çevrim içi düzenlediği girişimcilik eğitimlerine 1000'den, mentörlük programına ise 500'den fazla girişimci katıldı, 80'i aşkın ekip 16 milyon liranın üzerinde geri ödemesiz hibe almaya hak kazandı.

Ofis, şirketlerini kuran girişimcilerle çalışarak, Türkiye ve yurt dışından yatırım almaları ve ürünlerini pazara sunmalarına destek oldu.