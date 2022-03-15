TÜDKİYEB Başkanı Çelik, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nü kutladı Açıklaması - Son Dakika
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TÜDKİYEB Başkanı Çelik, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nü kutladı Açıklaması

15.03.2022 09:47
TÜDKİYEB Başkanı Çelik, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nü kutladı Açıklaması

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, üreticilerin tüketicilerin velinimeti olduğunu belirterek, "Tüketebilmemiz için daha çok üretmemiz ve bir karış toprağımızı boş bırakmamamız gerekir." ifadesini kullandı.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, üreticilerin tüketicilerin velinimeti olduğunu belirterek, "Tüketebilmemiz için daha çok üretmemiz ve bir karış toprağımızı boş bırakmamamız gerekir." ifadesini kullandı.

Çelik, yazılı açıklamasında, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nü kutladı.

İnsanları israftan uzak, daha bilinçli bir tüketim yapmaya davet eden Çelik, son dönemlerde yaşanan olumsuzlukların dünya ticaretini de olumsuz etkilediğine dikkati çekti. Çelik, bu durumun, tarımın ve dolayısıyla gıdanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimin tek yolunun üretim olduğuna işaret eden Çelik, "Her şeyden vazgeçebilirsiniz ama gıdadan asla vazgeçme gibi bir lüksünüz yok. Üretimin asli unsurları da çiftçilerdir, üreticilerdir, yetiştiricilerdir. Bu asil insanlar tüketicilerin velinimetidir. Sonuç olarak tüketebilmemiz için daha çok üretmemiz ve bir karış toprağımızı boş bırakmamamız gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Hem üreticinin hem de tüketicinin kazanacağı bir ortam arzu ettiklerinin altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

"Son günlerde girdi maliyetlerinin aşırı yükselmesi karşısında üreticilerimiz ve yetiştiricilerimiz zorlansa da bir şekilde üretime devam ediyor. Üreticilerimizin emeklerinin zayi olmaması ve artan maliyetlere rağmen yaptığı işten para kazanması, diğer taraftan da tüketicilerimizin uygun fiyatlardan sağlıklı gıdaya erişmeleri olması gereken durumdur. Üretici ve tüketici birbirlerini tamamlayan zincirin en önemli halkalarıdır. Üretici olmazsa tüketici ne yapar ya da tüketici olmazsa üreticinin üretmesinin ne anlamı kalır? Dolayısıyla üreticilerin, yetiştiricilerin çok daha fazla desteklenerek üretime devam etmelerinin sağlanması ülkemiz için olduğu kadar tüketiciler açısından da hayati derecede önemlidir."

Çelik, gıda fiyatlarındaki fahiş artışlarda en büyük paya sahip fırsatçı, stokçu ve aracıların tüketicilerin en büyük düşmanı olduklarını belirterek, bunlarla mücadele edilmesi gerektiğini bildirdi.

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Nihat Çelik, Damızlık, Ukrayna, Türkiye, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜDKİYEB Başkanı Çelik, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nü kutladı Açıklaması - Son Dakika


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