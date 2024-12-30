TÜİK Ekonomik Güven Endeksini Açıkladı: Aralık\'ta Artış Gösterdi

Ekonomi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında artarak 98,8 değerine ulaştığını açıkladı.

TÜİK, Aralık 2024 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında artarak 98,8 değerini aldı. Bir önceki aya göre tüketici güven endeksi yüzde 1,9 artarak 81,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 azalarak 102,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,4 artarak 113,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,2 artarak 113 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,9 artarak 89,4 değerini aldı.