TÜİK: Eylül Cirosu Yıllık %47 Arttı

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, toplam ciro yıllık yüzde 47 arttı. İnşaat ciro endeksi yüzde 76,4, ticaret ciro endeksi yüzde 49, hizmet ciro endeksi ise yüzde 55,4 artış gösterdi.

TÜİK, eylül ayı ciro endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi eylül ayında yıllık yüzde 47 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; eylül ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 33,2, inşaat ciro endeksi yüzde 76,4, ticaret ciro endeksi yüzde 49, hizmet ciro endeksi yüzde 55,4 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 5,5 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi eylül ayında aylık yüzde 5,5 yükseldi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; eylül ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,8, inşaat ciro endeksi yüzde 5, ticaret ciro endeksi yüzde 5,7, hizmet ciro endeksi yüzde 4,3 arttı.