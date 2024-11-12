TÜİK: Eylül Cirosu Yıllık %47 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

TÜİK: Eylül Cirosu Yıllık %47 Arttı

Eylül ayında toplam ciro endeksi yıllık %47 artış gösterdi, inşaat %76,4 ile lider oldu.

12.11.2024 11:39
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, toplam ciro yıllık yüzde 47 arttı. İnşaat ciro endeksi yüzde 76,4, ticaret ciro endeksi yüzde 49, hizmet ciro endeksi ise yüzde 55,4 artış gösterdi.

TÜİK, eylül ayı ciro endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi eylül ayında yıllık yüzde 47 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; eylül ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 33,2, inşaat ciro endeksi yüzde 76,4, ticaret ciro endeksi yüzde 49, hizmet ciro endeksi yüzde 55,4 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 5,5 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi eylül ayında aylık yüzde 5,5 yükseldi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; eylül ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,8, inşaat ciro endeksi yüzde 5, ticaret ciro endeksi yüzde 5,7, hizmet ciro endeksi yüzde 4,3 arttı.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, İnşaat, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK: Eylül Cirosu Yıllık %47 Arttı - Son Dakika

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