Tüketiciler için Banka Uyuşmazlığı İpuçları - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Tüketiciler için Banka Uyuşmazlığı İpuçları

Tüketiciler için Banka Uyuşmazlığı İpuçları

TÜGDES, banka uyuşmazlıklarında TBB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti'ne başvuru yapılabileceğini duyurdu.

24.02.2025 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜGDES) Genel Sekreteri Bülent Arslankaya, bankalarla yaşanan anlaşmazlıklarda Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyeti'ne de başvurulabileceğini belirtti.

Genel Sekreter Bülent Arslankaya, bankalar ile tüketiciler arasında meydana gelen uyuşmazlıklarda başvurulabilecek yerlerden birinin de Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Bireysel Müşteri Hakem Heyeti olduğunu ifade etti. Arslankaya, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinin, satıcılar ve sağlayıcılar ile tüketiciler arasında oluşan uyuşmazlıklarda ilk başvurulacak resmi kurumlar olduğunu söyledi. Ancak bankalarla yaşanan uyuşmazlıklarda, tüketicilerin başvurabileceği bir diğer önemli başvuru yerinin de TBB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti olduğunu belirtti. Arslankaya, "Tüketiciler, Bireysel Müşteri Hakem Heyeti'ne başvuru yapabilirler. TBB tarafından sağlanan Bireysel Müşteri Başvuru Formu ve Bilgi Broşürü ücretsizdir. Ancak başvurular şahsen yapılmamaktadır ve yalnızca yazılı başvuru veya e-devlet üzerinden başvuru kabul edilmektedir" dedi.

"Tüketiciler, hak arama yollarını çekinmeden kullanmalıdır"

TBB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti'nin yalnızca bireysel bankacılık hizmetleriyle ilgili uyuşmazlıkları incelediğini kaydeden Arslankaya, başvuruların yalnızca gerçek kişilerden ve bireysel içerikli olanlardan kabul edildiğini, ticari ya da zirai faaliyetlerle ilgili başvuruların ise kabul edilmediğini vurguladı. Başvuru süreciyle ilgili olarak Arslankaya, tüketicilerin öncelikle ilgili bankaya başvuru yapmaları gerektiğini, bankadan bir teyit belgesi aldıktan sonra olumsuz bir yanıt alırlarsa ya da yanıt alamazlarsa, en geç 60 gün içerisinde TBB'ye yazılı başvuru yapmaları gerektiğini belirtti. Konuyla ilgili olarak Arslankaya, "Hak arandıkça haksızlık azalır. Tüketiciler, hak arama yollarını çekinmeden kullanmalıdır" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi, Finans, Hukuk, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüketiciler için Banka Uyuşmazlığı İpuçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:09 Sergey Lavrov Ankara’da Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı Sergey Lavrov Ankara'da! Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı
12:08 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
11:30 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
11:14 Maydonoz Döner’e FETÖ operasyonu CİMER’e yapılan şikayetle başlamış Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış
10:39 Rekor tazeledi İşte AK Parti’nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK’larda görev alan tek isim Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim
18:00 Eğitime kar engeli Birçok ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi
17:57 Zelenskiy: NATO Üyeliği İçin Görevden Ayrılmaya Hazırım Zelenskiy: NATO Üyeliği İçin Görevden Ayrılmaya Hazırım
17:54 İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda yabancı ülke temsilcileri Türkiye’yi hedef aldı, tepki gecikmedi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda yabancı ülke temsilcileri Türkiye'yi hedef aldı, tepki gecikmedi
17:53 Derbinin hakemi Vincic, 5 günde 3. maçına çıkacak Derbinin hakemi Vincic, 5 günde 3. maçına çıkacak
17:49 MİT, Lev Troçki’nin Büyükada sürgününe ilişkin istihbarat raporlarını yayımladı MİT, Lev Troçki'nin Büyükada sürgününe ilişkin istihbarat raporlarını yayımladı
17:07 Wanda Nara’nın Icardi’den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 12:54:35. #1.11#
SON DAKİKA: Tüketiciler için Banka Uyuşmazlığı İpuçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.