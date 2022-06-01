300 kişinin istihdam edileceği fabrikanın temeli atıldı - Son Dakika
Üye Girişi

300 kişinin istihdam edileceği fabrikanın temeli atıldı

01.06.2022 16:26

Tunceli'de 300 kişinin istihdam edileceği fabrikanın temeli, Vali Mehmet Ali Özkan, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, kurum amirleri ve vatandaşların katılımıyla atıldı.

Tunceli'de 300 kişinin istihdam edileceği fabrikanın temeli, Vali Mehmet Ali Özkan, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, kurum amirleri ve vatandaşların katılımıyla atıldı.

'Çalışan ve Üreten Gençler Programı' çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve 8 milyon 553 bin lira ihale bedeli olan proje için 3 bin metrekarelik konfeksiyon fabrikası kurulacak.

Temel atma töreninde konuşan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Bakanlarımızın destekleriyle Tunceli'nin her gün bir adım daha ileriye, bir adım daha güzelliğe doğru yol yürümeye devam ettiğini söyledi. Vali Özkan, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle insanlarımıza, gençlerimize iş ve ekmek kapısı olacak fabrikamızın temelini atıyoruz. Burada İl Özel İdaremiz ve Fırat Kalkınma Ajansımız koordine halinde çalışmayı yürütüyorlar. İnşallah eylül sonunda fabrikamız tamamlanacak. Burada gençlerimiz, insanlarımız ekmek bulacak. Bu vesileyle her zaman himayelerini bizlerden esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza, Teknoloji Bakanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, emeği geçenlere, İl Özel İdaremize, Fırat Kalkınma Ajansımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah iyi olacak, inşallah daha güzelliklerle daha farklı sektörlerde Tuncelimiz yatırımlarla buluşacak. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

Daha sonra konuşan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu da "Projenin tamamlanmasıyla inşallah burada bir fabrika açılmış olacak. Hem Tunceli'mizin üretimine katkıda bulunacak, hem organize sanayi bölgemizin hareketlenmesini sağlayacak hem de 300 gencimize iş sağlanmış olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Eylül ayının sonunda tamamlanması planlanan fabrikanın temel atma töreni gerçekleştirildi.

(Ercan Topaç - İHA)

300 kişinin istihdam edileceği fabrikanın temeli atıldı
300 kişinin istihdam edileceği fabrikanın temeli atıldı
300 kişinin istihdam edileceği fabrikanın temeli atıldı
300 kişinin istihdam edileceği fabrikanın temeli atıldı
300 kişinin istihdam edileceği fabrikanın temeli atıldı
300 kişinin istihdam edileceği fabrikanın temeli atıldı
300 kişinin istihdam edileceği fabrikanın temeli atıldı
300 kişinin istihdam edileceği fabrikanın temeli atıldı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
300 yıllık tarihi caminin restorasyonu tamamlandı 300 yıllık tarihi caminin restorasyonu tamamlandı Gaziantep'te büyük vicdansızlık! Yaşlı kadının yüzüne tekme atıldı Gaziantep'te büyük vicdansızlık! Yaşlı kadının yüzüne tekme atıldı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 300 kişinin istihdam edileceği fabrikanın temeli atıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:27 Pilot, uçağı otomatiğe alıp uykuya daldı, bunu duyan yolcular sinirlerine hakim olamadı
16:22 Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı
16:22 Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı
16:21 Yetersiz yemek verildiğini düşünen işçiler isyan çıkardı! Yemekhaneyi savaş alanına çevirdiler
16:17 Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, kendisine "Çirkin" diyen takipçisini böyle tiye aldı
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
16:03 Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin spekülasyonlara nokta koydu: Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti
16:01 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü parlattığı futbolcularla da dikkat çekiyor
15:51 İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine gönderme: Alıştılar ağlamaya, önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız
15:44 Erdoğan'ın sözleri "asgari ücrete zam geliyor" olarak yorumlandı: İnşallah önümüzdeki haftalarda yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 16:44:47. #1.12#
SON DAKİKA: 300 kişinin istihdam edileceği fabrikanın temeli atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement