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Turizm Yatırım Forumu

Turizm Yatırım Forumu

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, "Uluslararası yatırımcılar, Türkiye'yi Orta Avrupa, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ülkeleriyle kıyaslıyorlar.

26.11.2024 14:20
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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, "Uluslararası yatırımcılar, Türkiye'yi Orta Avrupa, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ülkeleriyle kıyaslıyorlar. Biz bu toplam yatırım perspektifiyle bu coğrafyada en fazla yatırım çeken ikinci ülkeyiz, hedefimiz birinci ülke olmak." dedi.

Dağlıoğlu, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi stratejik ortaklığıyla düzenlenen Turizm Yatırım Forumu'nun açılışına katıldı.

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı yatırımların yüzyılı yapmak için çalıştıklarına işaret eden Dağlıoğlu, turizm yatırımlarının daha da artması hedefinde olduklarını dile getirdi.

Dağlıoğlu, 2003'ten bu yana Türkiye'nin uluslararası yatırımlarda hamle yaptığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"O dönemden bu yana 262 milyar dolarlık yatırım çektik. Yüzdelik performans olarak Türkiye, geçtiğimiz 20 yılda dünyadaki yatırımların kabaca yüzde 1'ini aldı. 80 binden fazla uluslararası sermayeli şirket var. 2003'ten 2023'e kadar olan dönemde cari açığımızın yüzde 40'ını uluslararası doğrudan yatırımlarla sağladık. 2021 verisine göre, istihdamın yüzde 8,8'i uluslararası sermayeli şirketler tarafından sağlanıyor.

2006-2021 yılları arasındaki dönemde Türkiye'deki ihracatın yüzde 31'i uluslararası sermayeli şirketler tarafından yapılmış. Buna çarpan etki dahil değil. Özel sektör AR-GE harcamalarının da yüzde 30'u uluslararası sermayeli şirketler tarafından yapılıyor. Bu şirketlerin ne kadar yerleşik olduğu çok önemli, yüzde 70'in üzerinde yerelden tedarik oranı var. Özetle uluslararası yatırımların Türkiye'de aktif şekilde katma değer, ihracat, istihdam oluşturduğunu görüyoruz. Dünyadaki gelişmelerle paralel yatırım çekmeye devam ediyoruz."

Turizm sektöründeki gelişmelere de değinen Dağlıoğlu, "Özellikle 2016'dan sonra yatırım yoluyla vatandaşlık prensibinin gelmesiyle birlikte gayrimenkul yatırımlarında hızlı bir artış gördük." ifadesini kullandı.

Dağlıoğlu, "Uluslararası yatırımcılar, Türkiye'yi Orta Avrupa, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ülkeleriyle kıyaslıyorlar. Biz bu toplam yatırım perspektifiyle bu coğrafyada en fazla yatırım çeken 2. ülkeyiz, hedefimiz 1. ülke olmak." dedi.

Son yıllarda bu coğrafyada hizmetler alanında yatırımların hızla arttığını dile getiren Dağlıoğlu, Türkiye'nin de bu alanda daha fazla yatırım çekmek için çalıştığını söyledi.

Dağlıoğlu, konuşmasının sonunda yeni iletişim kampanyaları Dünyanın Bağlantı Noktası'na (Nexus of the World) dikkati çekerek, "Biz artık Türkiye'yi tanıtırken, Türkiye'nin bütün dünyanın bağlantı noktası olduğunu Nexus of the World kampanyamızla duyuruyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda bir çok coğrafyayı bağlantılandıran ülkemizde turizmden daha fazla yatırım almak için çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ahmet Burak Dağlıoğlu, Kuzey Afrika, Orta Avrupa, Orta Doğu, Türkiye, Ekonomi, Turizm, Son Dakika

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