Ekonomi

Türk Diasporasının Ekonomik Potansiyeli

17.02.2026 11:05
DEİK, Türk diasporasının iş dünyasındaki rolünü ve stratejik işbirliklerini ele aldı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Sekreter Yardımcısı Adem Yavuz, "Türk diasporası bilgi, deneyim, network ve gönül bağı demek. Eğer bu potansiyeli organize edebilirsek, sürdürülebilir ve stratejik bir güce dönüştürebiliriz." dedi.

DEİK ile Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından düzenlenen "DTİK Almanya Çalıştayı", DEİK Genel Sekreter Yardımcısı Adem Yavuz, DTİK Almanya Temsilcisi Kemal Şahin, DTİK Bremen Temsilcisi Jacquleine Bakır Brader, DTİK Hamburg Temsilcisi İrfan Gündoğan, DTİK Kiel Temsilcisi Turgay Cahit Ağrı, DTİK Köln Temsilcisi Nurdan Ertoğan, DTİK Stuttgart Temsilcisi Hakan Balcılar, DTİK Hannover Temsilcisi Hasan Kurtuluş ve iş dünyasının katılımıyla Antalya'da gerçekleştirildi.

Almanya'daki Türk iş dünyasının mevcut yapısının değerlendirildiği toplantıda, diaspora diplomasisi perspektifinde işbirliği alanları ve DTİK Almanya yapılanmasının kurumsal yol haritası, Türk diasporasının iş dünyasındaki rolü ve geleceğe dönük ortak hedefler ele alındı.

"Türk diasporası, bilgi, deneyim, network ve gönül bağı demektir"

DEİK Genel Sekreter Yardımcısı Yavuz, açılışta yaptığı konuşmada, diasporanın doğrudan yatırım, ticaret köprüleri, girişimcilik ve bilgi transferi açısından büyük bir potansiyel taşıdığını belirtti.

Yavuz, DTİK'in yaklaşımının diaspora girişimcilerini görünür kılmak, iş dünyası ile diaspora arasında köprü kurmak ve yerel otoritelerle temas noktalarını çoğaltmak olduğunu dile getirdi.

Dünyanın dört bir yanında yaşayan Türk diasporasının sadece sayısal bir büyüklük olmadığını kaydeden Yavuz, şunları aktardı:

"Türk diasporası bilgi, deneyim, network ve gönül bağı demek. Eğer bu potansiyeli organize edebilirsek, sürdürülebilir ve stratejik bir güce dönüştürebiliriz. Bugün 90 ülkede temsil ediliyoruz, 1100'ün üzerinde üyeye sahibiz. Üyelerimizin yüzde 51'i Avrupa'da, yüzde 16'sı Avrasya'da, geri kalanı Afrika, Orta Doğu-Körfez, Balkanlar, Asya-Pasifik ve Amerika'da yer almakta. Bu dağılım bize gerçek anlamda küresel bir ağ kazandırmakta."

"Almanya'da 100 bine yakın Türk girişimci bulunuyor"

DTİK Almanya Temsilcisi Şahin ise DTİK'in ilk kurultayını 1996'da İstanbul'da gerçekleştirdiklerini anımsatarak, o gün attıkları adımın aslında küresel ölçekte bir Türk iş ağı oluşturma hayalinin başlangıcı olduğunu söyledi.

Şahin, bugün geldikleri noktada bu hayalin ne kadar güçlü bir yapıya dönüştüğünü hep birlikte gördüklerini vurgulayarak, "Dünyada 6,5 milyon, Almanya'da ise 3,5 milyon Türk kökenli insan yaşıyor. Almanya'da 100 bine yakın Türk girişimci bulunuyor. Bu girişimciler 90 milyar avro ciro üretiyor ve yaklaşık 500 bin kişiye istihdam sağlıyor. Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hacmi 50 milyar dolar seviyesinde. Bu rakamlar yalnızca ekonomik büyüklüğü değil aynı zamanda stratejik potansiyeli de ortaya koyuyor." diye konuştu.

Almanya'nın birçok önemli şehrinde toplantılar gerçekleştirdiklerini anlatan Şahin, bu şehirlerde 1000'in üzerinde kişiye ulaştıklarını bildirdi.

Şahin, "Amacımız yalnızca toplantı yapmak değil, kalıcı, sürdürülebilir ve stratejik bağlar kurmaktı. Sivil toplum kuruluşlarıyla, özellikle gençlere yönelik platformlarla işbirliği yapıyoruz. DTİK bir 'kazan-kazan' platformudur. Türkiye kazanır, Almanya kazanır, iş dünyası kazanır, toplum kazanır. Biz rekabetin değil, birlikte üretme ve kazanmanın gücüne inanıyoruz." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen "Almanya'daki Türk İş Dünyasının Mevcut Durumu" oturumunda, sektörel fırsatlar ve işbirliği alanları, diaspora gücünün kurumsallaşması, DTİK çatısı altında ortak çalışma modelleri ele alındı.

Kaynak: AA

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Almanya, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

