Türk Girişimciler Londra'da 1 Milyon Dolar Yatırım Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Girişimciler Londra'da 1 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Türk Girişimciler Londra\'da 1 Milyon Dolar Yatırım Aldı
12.06.2025 11:18
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3 Türk teknoloji girişimi, Londra Teknoloji Haftası'nda 1 milyon dolar uluslararası yatırım aldı.

Oyun teknolojileri, temiz enerji ve sürdürülebilirlik çözümleri üzerine çalışan 3 Türk teknoloji girişim firması, Londra Teknoloji Haftası'nda bir milyon dolar değerinde uluslararası yatırım aldı.

İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa olarak iki AR-GE üniversitesinin ortak olduğu tek teknokent özelliğini taşıyan Entertech İstanbul Teknokent'in "London Market Expansion" (Londra Pazarında Genişleme) programına kabul alan 13 girişimci, Londra Teknoloji Haftası'nda Türkiye pavilyonundaki demo gününde iş fikirlerini sunarak yatırımcılarla buluştu.

Londra Teknoloji Haftası kapsamında temiz enerji ve sürdürülebilirlik çözümleri, yapay zeka ve işletme teknolojileri, akıllı altyapı ve dijital ikiz teknolojileri, eğitim teknolojisi ve dijital etkileşim, akıllı lojistik ve operasyonlar ile oyun teknolojilerine odaklanan Türk girişim firmalarından 3'ü, yatırımcı görüşmeleri sonrasında bir milyon dolar yatırım çekti.

Yatırım alan firmalar, oyun teknolojileri, temiz enerji ve sürdürülebilirlik çözümleri üzerine çalışıyor.

"Girişimlerin Avrupa pazarındaki yerini güçlendirmeyi hedefliyoruz"

Entertech İstanbul Teknokent Genel Müdürü Muhammed Kasapoğlu, AA muhabirine, Londra Teknoloji Haftası'ndan en önemli beklentilerinin Türkiye'den katılan teknoloji girişimlerinin küresel sahnede görünürlük kazanması ve bu sayede girişimlerin uluslararası yatırımcılar, potansiyel iş ortakları ve müşterilerle doğrudan temas kurmasına olanak sağlaması olduğunu dile getirdi.

İngiltere'deki girişimcilik ekosistemiyle stratejik işbirlikleri geliştirmeyi ve destekledikleri girişimlerin Avrupa pazarındaki yerini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Kasapoğlu, "Yapay zekadan sürdürülebilirliğe, fintekten sağlık teknolojilerine kadar pek çok alandaki yenilik ve teknoloji trendlerini yerinde takip ederek Türkiye'deki girişimcilik programlarımızı küresel ölçekte güncellemeyi amaçlıyoruz. Londra Teknoloji Haftası, bu bağlamda yalnızca bir vitrin değil aynı zamanda bilgi paylaşımı, iş birliği ve vizyon geliştirme açısından önemli bir kilometre taşı." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, uluslararası organizasyonların girişimcilik ekosistemine çok yönlü katkılar sunduğunun altını çizdi.

Bu tür etkinliklerin girişimcilerin ürün ve hizmetlerini küresel ölçekte tanıtmalarına, uluslararası yatırımcı ve iş ortaklarına doğrudan ulaşmalarına olanak sağladığını vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Girişimciler için yeni pazarlara açılma, yatırım alma ve ölçeklenme süreçlerini hızlandırma potansiyeli taşıyan bu platformlar, ekosistem düzeyinde işbirliklerini artırırken yerel programların gelişmesine de katkı sağlıyor. Ayrıca, farklı coğrafyalardan gelen başarı hikayeleri ve yenilikçi iş modelleri, girişimciler ve ekosistem aktörlerine ilham vererek sürdürülebilir büyümenin önünü açıyor. London Market Expansion programı kapsamında Londra'ya gelen girişimcilerimizin Türkiye pavilyonunda gerçekleşen görüşmeler sonrasında yatırımcılardan önemli dönüşler almalarını bekliyoruz."

Entertech İstanbul Teknokent'in London Market Expansion programı kapsamında Londra'ya gelen girişimci firmalar, hafta boyunca yatırımcı görüşmelerine devam edecek.

Londra Teknoloji Haftası'na Türkiye'nin dört büyük teknoparkı dahil olmak üzere 33 firma ve Türkiye'den 150 temsilci katılım sağlıyor. Türk teknoloji girişimcileri, hafta kapsamında bilişim teknolojileri alanındaki ihracatlarını güçlendirmeyi ve Türkiye'nin dijital gücünü küresel çapta daha görünür kılmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Londra, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Girişimciler Londra'da 1 Milyon Dolar Yatırım Aldı - Son Dakika

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