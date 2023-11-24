 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türk-İş Genel Başkanı: İşveren kazanıyorsa bize versin, kazanmıyorsa canını alacak halimiz yok - Son Dakika

Türk-İş Genel Başkanı: İşveren kazanıyorsa bize versin, kazanmıyorsa canını alacak halimiz yok

Konya'da düzenlenen "Değişen dünyada dönüşen çalışan olmak" çalıştayında konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "İşverenin malını kendi malımız gibi korumak durumundayız, işveren kazanıyorsa bize versin, kazanmıyorsa canını alacak halimiz yok" dedi.

24.11.2023 - 15:06,  Güncelleme: 17:10
Abone Ol

Konya'da "Değişen dünyada dönüşen çalışan olmak" konulu çalıştay gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlenen çalıştayda sendikal mücadelenin toplumun kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik yapısına yaptığı katkılar doğrultusunda, değişen dünyada çalışanların bugününü ve geleceğini etkileyen konular ele alındı. Çalıştaya katılan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret pazarlığına sayılı günler kala patronlara dikkat çeken bir mesaj verdi. Atalay, "İşveren kazanıyorsa bize versin, kazanmıyorsa canını alacak halimiz yok" dedi.

Türk-İş'ten asgari üret pazarlığına sayılı günler kala patronlara mesaj: Kazanıyorsan işçiye de ver

"AYNI YERDE OLMAK LAZIM, SEBEBİ ÜLKENİN ÇIKARLARI"

Atalay, "Rahmetli Şevket Yılmaz Türk-İş Sendikasının Genel Başkanının bir sözü vardı bana 20 sene önce. O tezgahı sen bırakacaksın, oğlun alacak, oğlun bırakacak, torunun olacak. İşveren tezgahları benim tezgahım, benim işim. Gece tezgahı silip çıkıyor, sabah bismillah diye tezgaha geliyoruz. Bu ülkede bizim dışımızda da sendikalar var. Birinde 200 bin üye var, diğerinde 600 bin üye var. Diyorlar ki, belediyenin sendikası olmaz, patronun sendikası olmaz, hükümetin sendikası olmaz, sendika kimin olur, işçinin olur, memurun olur, bu ülkenin olur. 2023 yılındayız, patron işçiye diyor ki sana bin 250 lira sendika para verecek ilave olarak, şu X sendikasına geç. İşçiler ne yapsın, zaten aldığım para 12 bin lira, bin lira daha aldım diye o da oraya geçiyor. Sonra 3 gün sonra başına geleceği bilmiyor. İşverenin malını kendi malımız gibi korumak durumundayız, işveren kazanıyorsa bize versin, kazanmıyorsa canını alacak halimiz yok. Canı sağ olsun. Hatta maaşlarını biz verelim, onu yaptığımız zamanlar var. Sözleşmeye uymadığımız zamanlar var ama işveren işçiyi aşağılamasın, işveren sendikayı itibarsızlaştırmasın. Aynı yerde olmak lazım, sebebi ise ülkenin çıkarları" dedi.

Türk-İş'ten asgari üret pazarlığına sayılı günler kala patronlara mesaj: Kazanıyorsan işçiye de ver

"İŞÇİ ÖRGÜTLENMESİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALKMALI"

Demokrasinin olmadığı yerde işçi hakkının ezileceğine dikkat çeken Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, dünyanın yeni bir çalışma ilişkisi, yeni bir çalışma biçimi, onun sosyal güvencesini de takip eden yeni bir çalışma ilişkisine ihtiyacı olduğunu söyledi. Bilgin, demokrasilerde işçilerin örgütlü olması gerektiğini belirterek, "İşçiyi ancak demokrasinin olmadığı yerde örgütsüz halde tutarsınız. Demokrasinin olmadığı yerde işçiyi ezersiniz. Onun için Türkiye'de işçilerin örgütlenmesinin önündeki engeller mutlaka kaldırılması lazım. Bu konuda biz bazı adımlar attık. Bir ülkenin emekçileri mutlu değilse orada üretim de sorunludur. Üretimin psikolojik dinamiği işlerin mutluluğudur. Emekçilerin üretilen milli gelirden adil bir pay aldığı bir Türkiye, önü açıktır, kalkınmasını sağlıklı bir şekilde sürdürecek olan bir Türkiye'dir. Demokrasi içerisinde Türkiye'nin bunları başaracağına, yaklaşık 260 milyar dolar ihracat yapabilecek bir üretimi gerçekleştiren Türkiye'nin bunları başaracağına inanıyorum. Türkiye emekçilerinin emeğiyle, çiftçilerinin alın teriyle büyüyen bir ülkedir. Türkiye büyük bir ülkedir ve büyük Türkiye'yi bizler demokrasi içerisinde geleceğe taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Türk-İş'ten asgari üret pazarlığına sayılı günler kala patronlara mesaj: Kazanıyorsan işçiye de ver
Kaynak: İHA

Şevket Yılmaz, Türk İş, Türkiye, Konya, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk-İş Genel Başkanı: İşveren kazanıyorsa bize versin, kazanmıyorsa canını alacak halimiz yok - Son Dakika


Son Dakika
16:52 Tutuklu Dilan Polat, cezaevine gelen avukatına böyle seslendi: Yemin ederim suç işlemedim
16:46 İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 39 terör şüphelisi yakalandı
16:31 Jorge Jesus kararından döndü! Fenerbahçe'yi şikayet etmeyecek
16:08 Sosyal medya fenomeni Cansu Yeğin, 8 yıldır baktığı köpeğinin saldırısına uğradı
16:01 Bakan Şimşek yerel seçim sonrasını işaret etti: Türkiye para akışı artacak
15:44 Öğretmen de öğrenci de veli de mutlu! Cumhuriyetin 100'üncü yılına yakışır fuar
15:45 Anne ve 2 çocuğu 6 ay sonra toprağa verildi
15:30 Erdoğan ile Bahçeli'nin beklenen görüşmesi gerçekleşmedi! ''Yüzde 50+1'' tartışması krize dönüştü iddiası
15:24 Peş peşe sakatlıklar sonrası Real Madrid, Arda Güler için son kararı verdi
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışan emeklilere de ikramiye verilmesi için çalışma talimatı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2023 17:22:47. #1.12#
SON DAKİKA: Türk-İş Genel Başkanı: İşveren kazanıyorsa bize versin, kazanmıyorsa canını alacak halimiz yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement