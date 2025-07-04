Türk İş İnsanı Selçuk Yoğurtçuoğlu'ndan Ukrayna'ya anlamlı yardım - Son Dakika
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Ekonomi

Türk İş İnsanı Selçuk Yoğurtçuoğlu'ndan Ukrayna'ya anlamlı yardım

Türk İş İnsanı Selçuk Yoğurtçuoğlu\'ndan Ukrayna\'ya anlamlı yardım
04.07.2025 16:14
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Türk iş insanı Selçuk Yoğurtçuoğlu, Ukrayna'ya savaş boyunca tonlarca gıda yardımı sağladı. Kiev'de "Bayraktar" adlı Türk restoranı açarak kültürel destek de sunan Yoğurtçuoğlu, şehit ve gazi çocukları için "Altın Bayraktar" adlı bir yarışma düzenledi.

Ukrayna'da devam eden savaşın yarattığı insani krize karşı uluslararası yardımlar sürerken, Türk iş insanı Selçuk Yoğurtçuoğlu, bireysel girişimleriyle önemli bir rol üstleniyor. Savaşın başından bu yana Ukrayna'ya tonlarca gıda yardımı ulaştıran Yoğurtçuoğlu, hem halkın hem de ordunun yanında olduğunu gösterdi.

Yalnızca maddi değil, manevi destek anlamında da örnek bir duruş sergileyen Yoğurtçuoğlu, özellikle çocukların gönderdiği resimler ve mesajların kendisine ilham verdiğini söylüyor. Çocukların umut ve dileklerinin, yapılan her yardımın üzerinde bir değere sahip olduğunu ifade ediyor.

"Bayraktar" restoranıyla kültürel bağ kurdu

Selçuk Yoğurtçuoğlu'nun Ukrayna'ya katkısı yalnızca yardım malzemeleriyle sınırlı değil. Kiev'de açtığı "Bayraktar" adlı Türk restoranı, iki ülke halkı arasında bir kültürel köprü işlevi görüyor. İsmini, Ukrayna direnişinin sembollerinden alan bu mekan, Türk mutfağını tanıtırken aynı zamanda savaş ortamında sosyal bir buluşma noktası oluşturuyor. Yoğurtçuoğlu, farklı şehirlerde de benzer girişimlerde bulunarak topluma hizmet etmeye devam ediyor.

Türk İş İnsanı Selçuk Yoğurtçuoğlu'ndan Ukrayna'ya anlamlı yardım

Şehit ve gazi çocuklarına özel "Altın Bayraktar" yarışması

İş insanının anlamlı projelerinden biri de şehit ve gazi çocuklarına yönelik düzenlediği "Altın Bayraktar" yarışması oldu. Ukrayna ve Türk topluluklarını bir araya getiren bu organizasyonda çocuklar, Ukrayna'ya destek mesajlarını içeren videolarla yarışmaya katıldı. Bu tür etkinliklerin, savaşın travmasından etkilenen çocuklar için umut ve moral kaynağı olduğu belirtiliyor.

Ukrayna halkından minnettarlık mesajı

Selçuk Yoğurtçuoğlu'nun yürüttüğü insani yardım faaliyetleri, Ukrayna halkı tarafından büyük takdirle karşılanıyor. Zor zamanlarda yapılan bu tür desteklerin yalnızca fiziksel değil, psikolojik olarak da iyileştirici gücü olduğu vurgulanıyor. Ukraynalı vatandaşlar, Yoğurtçuoğlu'na duydukları minnettarlığı sık sık dile getiriyor.

Ukrayna, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk İş İnsanı Selçuk Yoğurtçuoğlu'ndan Ukrayna'ya anlamlı yardım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk İş İnsanı Selçuk Yoğurtçuoğlu'ndan Ukrayna'ya anlamlı yardım - Son Dakika
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