Türk Telekom'a CSR Excellence Awards'ta iki ödül

Ekonomi

Türk Telekom, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin değerlendirildiği "The International CSR Excellence Awards"ta (Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülleri) iki ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un az gören çocukların eğitim hayatına eşit katılımını sağlamak için geliştirdiği "Günışığı" projesi Kapsayıcı Eğitim kategorisinde, görme engelli bireyler için dünyaca ünlü ressamların çalışmalarını sesli betimleyerek Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilediği "Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi" ise Fırsat Eşitliği kategorisinde ödüle layık görüldü.

Türk Telekom'un 2014'te dünyada tek örnek olarak hayata geçirdiği, yüzde 1 ila 10 arası görme yetisi olan çocuklara erken müdahale eğitimleri kapsamında görme yetilerini kullanmayı öğretmeyi ve eğitim hayatlarına akranlarıyla aynı okullarda devam etmelerini sağlayan Günışığı projesi CSR Excellence Awards'ta "Kapsayıcı Eğitim" kategorisinde altın ödülünü kazandı.

Kapsayıcı Eğitim kategorisinde ödüle layık görülen, Günışığı Projesi az gören çocukların "erken müdahale eğitimleri" alarak görme yetilerini artırmalarını sağlıyor ve az gören çocukların toplumsal hayata eşit koşullarda katılmalarını kolaylaştırıyor. Proje kapsamında Türk Telekom AR-GE ekipleri tarafından geliştirilen TahtApp uygulaması sayesinde ise tüm az gören çocuklar sınıf tahtasında yer alan içerikleri bir kamera aracılığı ile tabletlerinde gerçek zamanlı görebiliyor ve akranları ile derslerini eşit şekilde takip edebiliyor.

Görme engelli bireyler için sesli içerik hizmeti sunan Telefon Kütüphanesi uygulamasını 2011'de hayata geçiren Türk Telekom, uygulama içindeki "Tablolar Konuşuyor" bölümünde yer alan eserlerin sesli betimlemeleri ve yorumları ile oluşturulan dijital sergiyi ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) ziyaretçilerle buluşturdu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde açılan "Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi" ile başta görme engelli bireyler olmak üzere tüm sanatseverlere erişilebilir bir sergi deneyimi sunan Türk Telekom, CSR Excellence Awards'tan "Fırsat Eşitliği" kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, Türk Telekom olarak " Türkiye'ye Değer" çatısı altında gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle sağlıktan eğitime, sanattan spora yaşamın her alanında fırsat eşitliği sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Sancaktaroğlu, "İnsanı odağımıza alan çalışmalarımızın kendi kategorilerinde, uluslararası ödüllere layık görülmesi projelerimizin önemine de dikkati çekiyor. Geleceği iyileştiren teknoloji anlayışımızla öncü projeler üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.