Turkcell\'den Eğitime Dönüşüm Projesi

Ekonomi

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, "Eğitime Dönüştür" projesi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 40 ton tekno atık toplayarak geri dönüşüme kazandırdıklarını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik ve çevre alanındaki çalışmalarına devam eden Turkcell, "14 Ekim Uluslararası Elektronik Atık Günü"nü çalışanlarıyla kutladı. Kutlama etkinliği İstanbul'daki Küçükyalı Plaza, Ankara Plaza ve Trabzon Plaza çalışanları arasında düzenlendi.

En az 50 kilo tekno atık toplayan üç Turkcell çalışanı, elektrikli skuter ödülünün sahibi olurken, tekno atık getiren Turkcell çalışanının "Paycell" hesaplarına da Pasaj'da geçerli hediye çeki tanımlandı.

Elektrikli skuter kazanan Turkcell çalışanlarına ödülü, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç tarafından verildi.

"Bu sayede 450'ye yakın çocuğun bir yıllık nitelikli eğitimine destek olduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç, enerji yoğun bir sektörde faaliyet gösteren bir şirket olarak çevreye etkiyi en aza indirip çocuklara çok daha yaşanabilir bir dünya emanet etmek için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı.

Türkiye'de müşterilerinden tekno atık toplayan ilk telekom şirketi olmanın yanı sıra tüm bayilerinde toplama çalışması yapan tek operatör olduklarını kaydeden Koç, "Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliğiyle 2019'dan beri devam eden Eğitime Dönüştür projesi de bu bilincin çok anlamlı bir yansıması. Bu projeyle hem çocuklarımızın hem de dünyamızın yarınlarına yatırım yapıyoruz. Şu ana dek yaklaşık 40 ton tekno atık toplayarak geri dönüşüme kazandırdık. Bu sayede 450'ye yakın çocuğun bir yıllık nitelikli eğitimine destek olduk." ifadelerini kullandı.

Tekno atıklarla eğitime destek projelerinin, sadece 14 Ekim'e özel olmadığını, yıl boyunca dileyen herkesin, mağazalarına tekno atıklarını getirebileceğini bildiren Koç, şunları kaydetti:

"Bu konudaki farkındalığı pekiştirmek amacıyla 14 Ekim Uluslararası E-Atık Günü kapsamında düzenlediğimiz etkinliğe çalışanlarımız büyük ilgi gösterdi. Kendilerine hassasiyetleri için yürekten teşekkür ediyorum. Turkcell olarak ülkemizin ve yaşadığımız gezegenin geleceğine yönelik çalışmalarımıza ilk günkü kararlılıkla devam edeceğiz."