Turkcell'den Zeka Gücü Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

Turkcell'den Zeka Gücü Projesi

Turkcell\'den Zeka Gücü Projesi

Turkcell, bilgiye eşit erişim ve teknoloji üreten gençler yetiştirmeyi hedefliyor.

01.10.2024 14:18
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Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, toplumun bilgiye eşit erişimini sağlamayı amaçlayan projelere ve teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler yetiştirmeye büyük önem verdiklerini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell Zeka Gücü Projesi, Dünya GSM Birliği (GSMA) tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG) Etki Değerlendirmesi" raporunda, sosyal etki analizi çalışmasına en başarılı örnek olarak gösterildi.

Rapor, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Haftası kapsamında 24 Eylül'de ABD'nin New York kentinde düzenlenen "From digital divide to digital dividend: Reviving the SDGs" (Dijital Uçurumdan Dijital Kazanca: SDG'lerin Yeniden Canlandırılması)" etkinliğinde açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile işbirliği içerisinde yürütülen projede hedef, Türkiye'nin özel yetenekli öğrencilerini teknolojiyle tanıştırmak. Ayrıca, öğrencilerin yeteneklerini erken yaşta keşfedip, yapay zeka, kodlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ile bulut teknolojileri gibi çağa yön veren alanlarda eğitim almaları ve projeler geliştirmelerini desteklemek.

Şirket bu doğrultuda, özel beceri ve ilgi alanlarına göre seçilen 6-18 yaş arası çocuk ve gençlerin yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan MEB'e bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) "Zeka Gücü Teknoloji Sınıfları" kuruyor.

Sınıflarda dizüstü bilgisayar, 3 boyutlu yazıcı, akıllı tahta, elektronik ve robotik kodlama setleri ve alet takımları gibi olanaklar öğrencilere sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Türkiye'de teknoloji ve telekomünikasyon sektöründe sosyal etki çalışmalarını sosyal değer prensiplerine uygun olarak doğrulanmış şekilde yöneten ilk ve tek şirket olduklarına dikkati çekerek, teknolojinin kapsayıcı ve eşitleyici bir potansiyeli olduğuna inandıklarını ifade etti.

Toplumun bilgiye eşit erişimini sağlamayı amaçlayan projelere ve teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler yetiştirmeye büyük önem verdiklerini belirten Koç, "Çocukları, dijital çağda ihtiyaç duydukları becerilerle donatma hedefiyle devam eden Turkcell Zeka Gücü Projemiz, öğrencilerimizin nitelikli bilgiye ve teknik olanaklara erişimi adına çok kıymetli. Proje kapsamında 2016'dan bu yana toplamda 7 bölgede 48 ilde, toplam 76 sınıf ile 250 binden fazla öğrenciye ulaştık. Sınıf sayısını yıl sonuna kadar 86'ya çıkaracağız. Turkcell olarak gençlere yatırım yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Turkcell, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Son Dakika

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