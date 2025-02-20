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Ekonomi

Türkiye 2026'da 5G'ye Geçiyor

Türkiye 2026\'da 5G\'ye Geçiyor

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Türkiye'nin 2026'da 5G'ye geçeceğini ve statlarda deneme yapacaklarını duyurdu.

20.02.2025 14:16
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G'ye 2026'da Türkiye genelinde geçilmiş olacağını belirterek, "Statlarda denemesini yapıyoruz, bu akşamki Galatasaray ile AZ Alkmaar arasındaki maçta, statta ilk kez 5G'yi denemiş olacağız." dedi.

Uraloğlu, Gazi Üniversitesi Konser Salonu'nda, üniversitenin inşaat topluluğu tarafından düzenlenen "U-Fest Civil Ankara 2025" Etkinliği'nde, Bakanlığın yürüttüğü faaliyetlere ilişkin sunum yaptı.

Türkiye'nin, coğrafi konumunun önemine işaret eden Uraloğlu, ülkeden 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ulaşıldığını söyledi.

Uraloğlu, ülkenin konumu itibarıyla dünyadaki taşıma koridorlarına da yakın olduğuna dikkati çekerek, "Orta Koridor sayesinde Çin'den çıkan bir yük,Türkiye'den geçerek Avrupa'ya ulaşıyor. Burada yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Bu koridorun bir parçası olan Zengezur Koridoru'nu da hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde Türk dünyasına da daha pratik şekilde bağlanmak istiyoruz. Kalkınma Yolu Koridoru da ülkemizden geçiyor. Kalkınma Yolu Koridoru henüz aktif değil, projesi bitti yapım aşamasına geçtik. Basra Körfezi'nden gelen yükler bizim üzerimizden Avrupa'ya ulaşacak. Bu koridorun ülkemizden geçmesi bize çok büyük katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.

"İstanbul-Ankara arasında yeni bir otoyol projesi yaptık"

Kara yollarında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, ülkede bölünmüş yol ağının 2003'ten bu yana yüzde 387 artarak, 29 bin 730 kilometreye çıktığını hatırlattı.

Uraloğlu, Osman Gazi Köprüsü'nden günlük yaklaşık 67 bin aracın geçtiğini anımsatarak, yapılan köprülerin ülke için karlı olduğunu vurguladı.

İstanbul-Ankara arasında yeni bir otoyol projesi yaptıklarını bildiren Uraloğlu, "Bu yola yaklaşık 10 yıl sonra ihtiyacımız olacak. Bugünden planlamak erken değil. Yarını değil, 2035'i 2071'i düşünen bir Türkiye var çok şükür." ifadesini kullandı.

Ankara- Samsun hızlı tren hattı çalışmalar devam ediyor

Uraloğlu, demir yollarında sürdürülen çalışmaları da anlattı. Şu anda yaklaşık 14 bin kilometre olan demir yolunu, 2028'de 17 bin 500 kilometreye, 2053'te 28 bin 500 kilometreye çıkaracaklarının altını çizen Uraloğlu, çalışmalar tamamlandığında ülkenin her yerine 48 saatte ulaşılabileceğini söyledi.

Ankara-Samsun hızlı tren bağlantısı için Çorum'a kadar olan kısmın ihalesinin yapıldığını belirten Uraloğlu, Samsun-Sarp arasında bir proje çalışması başlattıklarını da aktardı.

"Dünyada 351 noktaya uçuyoruz"

Uraloğlu, Türkiye'de havalimanı sayısının 58'e yükseldiğine işaret ederek, "Biz şu anda dünyada 351 noktaya uçuyoruz. Türkiye'den daha fazla noktaya uçan başka ülke yok. Geçen seneyi 230 milyon yolcuyla kapattık." dedi.

Havalimanlarında da çalışmalara devam ettiklerinin anlatan Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'ndaki yeni kulenin gelecek ay hizmete açılacağını söyledi.

"Sivil ve askeri haberleşmede, kendimizi tam güvende hissedeceğiz"

Uraloğlu, denizcilik sektöründe de 217 aktif liman olduğunu değinerek, geçen yıl elleçlenen yük miktarının 531 milyon tona yükseldiğini hatırlattı.

Geniş bant internet abonesinin 96,4 milyona ulaştığına dikkati çeken Uraloğlu, fiber ağ uzunluğunun da 600 bin kilometreye yaklaştığını aktardı.

Uraloğlu, Türksat 6A'nın yerli üretim hamlesiyle yapıldığına işaret ederek, "Yüzde 81 yerlilik oranı var. Sivil ve askeri haberleşmede kendimizi tam güvende hissedeceğiz. Dünyadaki 11 uydu üreticisinden birisi olduk. Burada gerçekten 'biz yapabiliyoruz' demiş olmak çok kıymetli. Türksat 6A ilk test yayını da gerçekleşti. Herhangi bir sorun olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

"Statlarda 5G denemesi yapıyoruz"

5G'ye geçildiğinde daha hızlı internet kullanımı sağlanacağının altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"5G'nin, üretim noktalarında robotların kullanılmasından bazı makinelerin uzaktan kumanda edilebilmesine kadar birçok faydası olacak. Bu sene ihalesini yapacağız, 2026'da 5G'ye Türkiye genelinde geçmiş olacağız. Statlarda da denemesini yapıyoruz, bu akşamki Galatasaray ile AZ Alkmaar arasındaki maçta statta ilk kez 5G'yi denemiş olacağız."

U-Fest Civil Ankara 2025 etkinliği kapsamında, inşaat mühendisliği alanında uzman konuşmacılar, sektörün önde gelen firmaları, yetkilileri ve öğrenciler bir araya gelecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye 2026'da 5G'ye Geçiyor - Son Dakika

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