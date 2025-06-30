Türkiye-Afrika Günü Başladı

Türkiye- Afrika Günü, Türk Eximbank, Afrika Finans Kurumu (AFC), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ev sahipliğinde başladı.

"Türkiye-Afrika İş Birliği: Altyapı Gelişimi İçin Ortaklıkların Derinleştirilmesi" ana temasıyla düzenlenen etkinlik Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, açılışta yaptığı konuşmada, geçen yıl ihracatçılara 49 milyar dolarlık destek sağladıklarını belirterek, "Bu tutarın 25 milyar doları ihracat sigortası, 24 milyar doları ise kredi kullandırımı olarak gerçekleşti." dedi.

Son 20 yılda Türkiye'nin Afrika kıtasıyla gelişen işbirliğini yansıtan bir şekilde Türk Eximbank olarak Afrika genelinde çeşitli projelerin finansmanına aktif olarak katkı sağladıklarına değinen Güney, "Bugüne kadar, Afrika'daki projelere yaklaşık 1,5 milyar doları tutarında finansman sağladık. Toplam 3,7 milyar dolarlık alıcı kredisi portföyümüz içerisinde, Afrika ülkelerinin payı yüzde 42 gibi kayda değer bir orana ulaştı." diye konuştu.

Güney, AFC ile hissedarlık anlaşması imzaladıklarını da anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlaşmayla Türk Eximbank, AFC'nin ilk Afrika dışı hissedarı oldu. Bu adım yalnızca bir finansal yatırım değil aynı zamanda kurumsal taahhüdümüzün ve işbirliğinin dönüştürücü gücüne olan inancımızın açık bir göstergesidir. Türk müteahhitlerinin güçlü iş bitirme kapasitesi, AFC'nin proje geliştirme uzmanlığı ve Türk Eximbank'ın alıcı kredisi ve risk paylaşım imkanlarının birleşimi etkili yatırımlar için sağlam bir temel oluşturacak."

Afrika'da 2 bini aşkın proje tamamlandı

TMB Başkanı Erdal Eren ise Türk inşaat sektörünün uzun yıllara dayanan bir uluslararası varlığa sahip olduğunu belirterek, "Son 50 yılda Türk müteahhitleri 137 ülkede 12 bin 500'den fazla projeyi başarıyla tamamladı ve 540 milyar doların üzerinde kümülatif iş hacmine ulaştı. Türk şirketleri bugün sadece müteahhit değil aynı zamanda enerji, ulaştırma, sağlık, turizm ve yapı malzemeleri gibi kilit sektörlerde yatırımcı konumunda." diye konuştu.

Türk müteahhitlerinin 54 Afrika ülkesinin 45'inde faaliyet gösterdiğini söyleyen Eren, bugün itibarıyla kıta genelinde yaklaşık 100 milyar dolar değerinde, 2 bini aşkın proje tamamladıklarını kaydetti.

Türk Eximbank'ın AFC'ye iştirak etmesinin son derece önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Eren, şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum, Türkiye-Afrika işbirliğinin kurumsal temellerini güçlendirecektir. Bu hamle, Türk Eximbank ve AFC'nin finansman araçlarının etkili ve dayanıklı projeler sunmak için güçlü bir çerçeve sağlamasıyla, Türkiye-Afrika ortak altyapı girişimleri için yeni kapılar açıyor. Türkiye'nin küresel müteahhitlik kapasitesi ile Afrikalı ortaklarımızın pazar bilgisini birleştirerek, ortak refahı, istihdam yaratmayı ve bölgesel bağlantıyı teşvik eden sürdürülebilir altyapıyı birlikte geliştirebileceğimize inanıyoruz."

40 milyar doları aşkın ticaret hacmi

AFC Başkanı Samaila Zubairu, 2003'ten bu yana Türkiye'nin Afrika'nın kararlı bir müttefiki olarak öne çıktığını belirterek, "Bu durum 2003'te 5,4 milyar dolar olan ticaret hacminin bugün 40 milyar doların üzerine çıkması, Türk Hava Yolları'nın kıta genelinde 60'tan fazla noktaya uçuş düzenlemesi ve Türk firmalarının köprülerden otoyollara, enerji projelerinden sanayi tesislerine kadar 20 milyar doların üzerinde altyapı projesini hayata geçirmiş olmasıyla açıkça ortaya konuluyor." diye konuştu.

Türkiye'nin hem istikrarlı hem de karmaşık piyasalarda başarıyla yol alabilme kapasitesi, kritik altyapı projelerini hayata geçirme konusundaki uzmanlığı ve uzun vadeli yatırım vizyonunun AFC'nin Afrika'da sürdürülebilir büyüme ve dönüşüm misyonuyla mükemmel bir uyum içinde olduğuna değinen Zubairu, "Artık Türkiye'nin AFC nezdinde stratejik ortak konumuna gelmesiyle birlikte, odağımızı Türk şirketlerini Afrika genelinde bekleyen geniş fırsatlara çevirmeliyiz. Türk iş dünyası için Afrika, eşsiz yatırım ve sanayi işbirliği imkanları sunuyor. Kıtanın altyapı açığını kapatmak için yıllık yaklaşık 100 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyaç duyuluyor." dedi.

Zubairu, Afrika'nın küresel enerji dönüşümünde de merkezi bir rol oynamaya hazırlandığına değinerek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda bugün burada temsil edilen Çalık Enerji ile işbirliği içinde Senegal'de 366 megavat (MW) kapasiteli bir enerji santralini hayata geçiriyoruz. Son olarak, AFC'nin hızlı uygulama kabiliyetini, yapılandırma yetkinliğini ve stratejik ortaklık geliştirme becerisini gözler önüne seren en güncel örnek, Senegal, Gana ve Fildişi Sahili'nde hayata geçirilecek doğal gazdan elektrik üretimi projeleri için Aksa Enerji'ye sağlanan 150 milyon dolarlık kurumsal kredinin başarıyla sonuçlandırılması ve aktarılmasıdır. Türkiye'nin ve özellikle Türk Eximbank'ın stratejik ortak olarak konumlanmasıyla birlikte, dönüştürücü etki yaratma ve bunu daha da ileri taşıma kapasitemiz hiç olmadığı kadar güçlü bir noktadadır."

Açılış konuşmalarının ardından AFC ile Çalık Enerji ve AFC ile Aksa Enerji arasındaki işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Alanında uzman isimlerin katıldığı panellerle gün boyu sürecek olan etkinlik, yarın da devam edecek.