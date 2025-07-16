Türkiye-BAE Anlaşmaları

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ANLAŞMALAR
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar şöyle;
* Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Turizm ve Otelcilik Alanında Yatırım İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
*Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanlığı Arasında İlaç Sektöründe Yatırım İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
*Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Sanayi ve İmalat Sektöründe Yatırım İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
*Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Gıda ve Tarım Alanlarında Yatırım İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
*Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Ortak Konsolosluk Komitesi Teşkili İçin Mutabakat Muhtırası
*Kutup Bölgelerinde Araştırma Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
*Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Gizlilik Dereceli Bilgilerin Karşılıklı Korunmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası.
ANKARA,
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