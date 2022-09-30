KYK borçlarının faizlerinin silinmesi uygulaması TBMM'de görüşülecek!

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bir parti daha isim telaffuz etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, 3 aylık aranın ardından 1 Ekim'de yoğun bir gündemle toplanacak. Meclise kamuoyu tarafından da merak edilen 2023 yılı bütçe kanun teklifi 17 Ekim'e kadar gelecek. TBMM Başkanlığına sunulacak bütçe, önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ardından Genel Kurulda görüşülecek. Genel Kurulun önüne gelecek olan torba yasada uzun zamandır çözümü içim mesai harcanan EYT ve milyonlarca vatandaşı ilgilendiren KYK borçlarının faizlerinin silinmesi gibi konular yer alacak.

MİLYONLAR KYK FAİZLERİNİN SİLİNMESİNİ BEKLİYOR

Ak Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, torba yasa hakkındaki soruları yanıtlayarak kurulda görüşülecek olan torba yasanın içeriğinden bahsetti. Bu sene görüşülecek olan ve en çok heyecan yaratan konulardan biri hali hazırda üniversite okuyan ve mezun olan milyonlarca genci ilgilendiren KYK borçlarının faizleri. Özellikle sosyal medyada faizlerin çok yüksek olduğuna dair yapılan yorumlar sonrası harekete geçildi.

KANUNİ DÜZENLEME İLE HAYATA GEÇİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa süre önce yaptığı bir konuşmasında küresel ekonomik sarsıntılardan dolayı artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında gençlere yeni destekler de sağladıklarını ifade ederek "Temmuz ayındaki Kabine Toplantımızda, kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılması kararını aldık. Bu uygulamadan hâlen kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerimiz yararlanabilecek. Böylece kredi geri ödemelerinde 26 milyar liradan fazla bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış olduk" sözlerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulamanın ekimde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin faaliyetlerinin başlamasıyla yapılacak kanuni düzenlemeyle hayata geçeceğini söyledi. Erdoğan, Bu uygulamayla mezun olup geri ödemesi başlayacak 1 milyon 49 bin kredi almış ancak henüz mezun olmamış 812 bin, geri ödemesi vergi dairelerince takip edilen 1 milyon 295 bin olmak üzere, toplam 3 milyon 157 bin gencin öğrenim kredisi sorununu ortadan kaldıracaklarını ifade etti.