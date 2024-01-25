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Türkiye'de Bitkisel Üretimde Limon ve Portakal Artarken Zeytin ve Antep Fıstığı Düştü - Son Dakika
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Türkiye'de Bitkisel Üretimde Limon ve Portakal Artarken Zeytin ve Antep Fıstığı Düştü

Türkiye'de geçen yıl bitkisel üretim bir önceki yıla göre limonda yüzde 75,8, portakalda yüzde 74,8 artarken zeytin ve Antep fıstığı üreticileri umduğunu bulamadı. Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde ise yüzde 10,3 oranında artış yaşandı. Patates, bezelye, kırmızı mercimek ve lavanta üretiminde de artış görülürken, zeytin ve Antep fıstığı üretiminde düşüş yaşandı.

Türkiye\'de Bitkisel Üretimde Limon ve Portakal Artarken Zeytin ve Antep Fıstığı Düştü
25.01.2024 - 11:17,
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Türkiye'de geçen yıl bitkisel üretim bir önceki yıla göre limonda yüzde 75,8, portakalda yüzde 74,8 artarak çiftçisini mutlu ederken zeytin ve Antep fıstığı üreticileri umduğunu bulamadı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, bitkisel ürün grupları içinde en fazla üretim artışı geçen yıl 2022 yılına kıyasla yüzde 10,3 ile tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde gerçekleşti. Bu ürün gruplarında üretim miktarı 77 milyon 686 bin 237 tona ulaştı.

Tahıllarda öne çıkan ürünlere bakıldığında, tritikale üretimi yüzde 15,6 artarak 370 bin tona, yulaf üretimi yüzde 12,3 yükselerek 410 bin tona ve buğday üretimi yüzde 11,4 artışla 22 milyon tona çıktı. Çeltik üretiminde ise yüzde 5,3 düşüşle 900 bin tonluk üretim kaydedildi.

Patates üretimi 2023'te yıllık bazda yüzde 9,6 artış gösterdi. Geçen yıl 5,7 milyon ton patates üretildi. Bezelyede yüzde 58,8 artış gözlendi ve 3 bin 800 ton üretim kayıtlara geçti. Kırmızı mercimek üretimi de yüzde 6 artarak 424 bin ton oldu. Kuru fasulye üretimi ise yüzde 11,1'lik azalışla 240 bin tona gerilerken nohut üretimi değişmeyerek 580 bin ton olarak hesaplandı.

Yağlı tohumlardan aspir üretimi yüzde 30 artarak 39 bin tona yükselirken ayçiçeği üretimi yüzde 13,8 azalışla 2 milyon 198 bin tona geriledi.

Antep fıstığı üretimi azaldı

Parfümeri ve eczacılık alanlarında kullanılan lavanta ve ada çayı üretiminde de bu dönem artış gerçekleşti. Lavanta üretimi yüzde 23,1 artarak 9 bin 509 tonu, ada çayı üretimi yüzde 33 yükselerek 3 bin 313 tonu buldu. Haşhaş üretimi ise yüzde 35,3 düşerek 7 bin 922 tona geriledi.

Trabzon hurması üretimi 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 30,5 yükselerek 127 bin 314 tona, vişne üretimi de yüzde 19,5 artarak 211 bin 291 tona çıktı.

Bu dönemde zeytin ve Antep Fıstığı üretimindeki düşüş dikkati çekti.

Zeytin üretimi geçen yıl 2022'ye göre yüzde 48,9 düşerek 1 milyon 520 bin tona, Antep fıstığı üretimi yüzde 26,4 azalarak 176 bin tona geriledi.

Turunçgillerde üretim yüzde 67,2 arttı

Söz konusu dönemde turunçgillerde üretim yüzde 67,2 yükseldi. Limon üretimi yüzde 75,8 artışla 2 milyon 325 bin 726 ton, portakal üretimi yüzde 74,8 yükselerek 2 milyon 311 bin 335 ton olarak hesaplandı. Greyfurt üretimi de yüzde 43,7 yükseldi ve 284 bin 565 tona ulaştı.

Mandalina üretiminde de artış oldu. Bu üründe üretim yüzde 58,3 yükselerek 2 milyon 952 bin 775 ton olarak kayıtlara geçti.

Baharat bitkilerinden kimyon üretimindeki artış da dikkati çekti. Kimyon üretimi bu dönemde yüzde 41,2 yükselerek 11 bin 480 ton oldu.

Soğan ve sarımsak üretimi arttı

Yumru ve kök sebzelerden kuru soğanın üretimi yüzde 10,6 artışla 2 milyon 600 bin tona, taze sarımsak üretimi yüzde 14 yükselerek 54 bin 127 tona ulaştı.

Domates üretimi yüzde 2,3 arttı ve 13 milyon 300 bin ton olarak gerçekleşti. Hıyar üretimi ise yüzde 3,4 azalarak 1 milyon 871 bin 712 tona düştü.

Kavun ve karpuz üretimi sırasıyla yüzde 11,6 ve 7,3 azaldı. Kavun üretimi 2023'te 1 milyon 403 bin 214 ton, karpuz üretimi 3 milyon 147 bin 921 ton olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Bitkisel Üretimde Limon ve Portakal Artarken Zeytin ve Antep Fıstığı Düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de Bitkisel Üretimde Limon ve Portakal Artarken Zeytin ve Antep Fıstığı Düştü - Son Dakika
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