Her gün milyonların kullandığı Amazon 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Her gün milyonların kullandığı Amazon 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

15.11.2022 08:02

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon, 1994'teki kuruluşundan bu yana en büyük işten çıkarmayı gerçekleştirecek. Türkiye'de de hizmet veren şirketin bu hafta içinde insan kaynakları, perakende ve yapay zeka destekli sanal asistan Alexa gibi ürünleri içeren cihazlar departmanından 10 bin kişiyi işten çıkarması bekleniyor.

New York Times'ın (NYT) konuyla ilgili isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, küresel ekonomide belirsizliğin artmasıyla Amazon'un küresel iş gücünün yüzde 3'üne denk gelen 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığı aktarıldı. Haberde, işten çıkarmaların insan kaynakları, perakende ve yapay zeka destekli sanal asistan Alexa gibi ürünleri içeren cihazlar departmanından olacağı ve bu hafta başlamasının beklendiği kaydedildi.

KURULUŞUNDAN BU YANA EN BÜYÜK İŞTEN ÇIKARMA

Amazon tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gerçekleşirse ABD'li şirketin 1994'teki kuruluşundan bu yana en büyük işten çıkarması olacak. Öte yandan, 9 Kasım'da Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, 11 binden fazla çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.

Dünyaca ünlü e-ticaret şirketi Amazon, 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

TWITTER DA ÇALIŞANLARININ YÜZDE 50'SİNİ İŞTEN ÇIKARDI

Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın alması sonrası sosyal medya şirketi Twitter'da işten çıkarmalar başlamış ve şirket çalışanlarının yüzde 50'sinin işine son verildiği bildirilmişti.

YÜKSELEN ENFLASYON ŞİRKETLERİN BELİNİ BÜKTÜ

Küresel ekonomik belirsizliklerle karşı karşıya olan şirketler, maliyetlerini düşürmeye yönelik adımlar atmak ve işe alımları durdurmak zorunda kalıyor. Dünya genelinde yükselen enflasyon ve bozulan makroekonomik görünüm, şirketleri yeni duruma uyum sağlamaya zorluyor.

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Elon Musk, Amazon, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Her gün milyonların kullandığı Amazon 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor - Son Dakika


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