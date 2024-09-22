Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 865 bin 247 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 198 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 514 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 299 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 865 bin 247 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 866 bin 198 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,9 ile rüzgar ve yüzde 14 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 544 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 385 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.