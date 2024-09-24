Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 882 bin 235 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 885 bin 903 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 565 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 303 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 882 bin 235 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 885 bin 903 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,2 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16 ile doğal gaz ve yüzde 15,9 ile barajlı hidrolektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 844 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 514 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.