Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 912 bin 786 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 908 bin 826 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 402 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 902 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 912 bin 786 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 908 bin 826 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,3 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,6 ile doğal gaz ve yüzde 15,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 116 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 165 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.