Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 759 bin 271 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 751 bin 408 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 360 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 376 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 759 bin 271 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 751 bin 408 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,9 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 14,8 ile doğal gaz ve yüzde 14,6 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 11 bin 52 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 189 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.