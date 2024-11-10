Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 906 bin 440 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 888 bin 423 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 142 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 217 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 906 bin 440 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 888 bin 423 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,3 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 14,9 ile doğal gaz santralleri izledi.

Ayrıca, Türkiye dün 18 bin 73 megavatsaat elektrik ihracatı, 57 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.