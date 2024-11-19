Türkiye\'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 954 bin 898 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 939 bin 325 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 789 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 805 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 954 bin 898 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 939 bin 325 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,4 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 25,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 16 bin 28??????? megavatsaat elektrik ihracatı, 455 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.