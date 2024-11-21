Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 968 bin 819 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 953 bin 275 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 515 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 498 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 968 bin 819 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 953 bin 275 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,5 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,6 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 846 megavatsaat elektrik ihracatı, 322 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.