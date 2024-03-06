Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 928 bin 337 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 928 bin 58 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 191 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 382 megavatsaatle saat 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 928 bin 337 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 928 bin 58 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 22 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 17,9 payla doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 601 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 324 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.