Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 906 bin 357 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 911 bin 963 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 949 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 772 megavatsaatle saat 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 906 bin 357 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 911 bin 963 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde, ilk sırada yüzde 24,7 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,3 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 17,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 406 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 3 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
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Düzce'nin orman ürünleri üretimi ve ihracatının arttırılması için çalışmalar sürürken 2024 yılı ilk iki ayında 2 bin 642 ton orman ürünü ihraç edildi. Düzce'de orman ve ahşap sanayisini hak ettiği noktaya taşıyacak bir projeyi hayata geçirmek isteyen Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Dr. Faruk Özlü, 300 dönümlük bir araziyi Milli Emlak'tan bedeli karşılığında alarak Düzce Belediyesine kazandırdı. Kazandırılan bu alanda mega bir proje hayata geçirilerek Mobilya Kent kurulacak. Yapılan yatırımlarla Düzce orman ürünleri alanında daha fazla ihracat gücünü de arttırmış olacak.
Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, yaklaşık 17 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın bu yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapısında yoğunluk yaşanıyor. Tır şoförleri günlerce sırada beklemek zorunda kalıyor ve bu durum zorlu ve yorucu bir deneyim oluyor.
Erzincan'daki çarşı ve pazarlarda Ramazan ayıyla özdeşleşmiş hurma satışa sunuldu. Kilosu 70 ile 300 lira arasında değişen 15 çeşit hurma, vatandaşlar tarafından ilgi görmektedir. Hurmanın kalitesi fiyatından ziyade geldiği yere göre değişmektedir. Esnaf, hurma fiyatlarını düşürerek vatandaşların alım gücüne uygun hale getirmiştir.
Erzincan'da Ramazan ayı dolayısıyla oluşan hareketlilik, özellikle pazar yerlerini hareketlendirdi. Kahvaltılıklar, hurma, kuruyemiş ve meyve çeşitleri ilgi görürken, tulum peyniri sahurda tercih ediliyor. Esnaf, bu ayın bereketli olduğunu ve işlerin iyi gittiğini belirtiyor.
31 Mart seçimleri öncesinde kamuoyunda emekli maaşlarının ve asgari ücretin artırılacağına yönelik beklentiler oluşurken, konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bütçenin sonsuz olmadığına vurgu yaptı. Yılmaz, "Elimizdeki imkanları kullanarak adımlar attık. Önümüzdeki dönemlerde de ekonomimiz büyüdükçe emeklilerimiz başta olmak üzere bütün kesimlere dönük aynı yaklaşımımızı devam ettireceğiz" dedi.
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