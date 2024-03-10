Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 906 bin 357 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 911 bin 963 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 949 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 772 megavatsaatle saat 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 906 bin 357 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 911 bin 963 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 24,7 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,3 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 17,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 406 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 3 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.